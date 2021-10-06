Каллас: Эстония поддерживает присоединение стран Западных Балкан к Евросоюзу

”Эстония полностью поддерживает подход Европейского союза к Западным Балканам. Я отдельно подтвердила это также премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву”, — сказала премьер-министр Каллас после саммита.

По словам премьер-министра, для нас важно, чтобы регион Западных Балкан был безопасным и стабильным. Европейский союз может и должен поддерживать страны региона в проведении реформ, в том числе в развитии их компетенции в области цифрового государственного управления и использования цифровых технологий. ”Надеюсь, что мы в Европейском союзе сможем быстро двигаться вперед в плане переговоров о присоединении, в том числе с Северной Македонией и Албанией”, — добавила Каллас.

На встрече была принята Брдоская декларация, которая подтверждает, что Европейский союз по-прежнему настроен двигаться вперед в переговорах о присоединении со странами Западных Балкан. В саммите участвовали главы государств и правительств 27 стран Европейского союза, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Косово и Северной Македонии.

На двусторонней встрече Каи Каллас с премьер-министром Северной Македории Зораном Заевым обсуждались двусторонние отношения и начало переговоров о присоединении.

Премьер-министры подробнее остановились на развитии электронного правительства и цифрового государственного управления и выразили удовлетворение недавно подписанным трехсторонним соглашением о сотрудничестве с США, которое предусматривает конкретные шаги и средства для развития э-государства.

Вчера вечером на неофициальной встрече Европейского совета главы государств и правительств ЕС обсуждали роль союза на международной арене, подробнее остановившись на Афганистане, отношениях с Китаем и договоре в области оборонного сотрудничества между США, Великобританией и Австралией.

Премьер-министр вернется в Эстонию сегодня вечером.