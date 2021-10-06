"Ранено множество людей". В Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе

”Полиция Арлингтона расследует ситуацию со стрельбой в средней школе. Сейчас школа закрыта. Ученики и учителя заперты в классах. Посетители в образовательное учреждение не допускаются”, — сообщили в полиции.

Телеканал без указания источника информации также отмечает, что ранения получили ”множество людей”.

По данным источника FoxNews в полиции, три человека ранены. Их доставили в больницу. Данных о погибших нет. К учебному заведению приехало множество полицейских машин, пишет РБК.

Телеканал KMVT со ссылкой на Associated Press сообщает о четырех раненых.

”Я могу сообщить о четырех пострадавших. Один получил легкие повреждения и от медицинской помощи отказался, трое госпитализированы”, — сказал помощник начальника полиции городка Арлингтон Кевин Колби.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего, который скрылся.

Позже телеканал NBC со ссылкой на заявление полиции сообщил, что причиной стрельбы на территории школы Timberview стала друка между учениками.

Правоохранители заявили, что ученики подрались на втором этаже школы, и один из них — 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс — достал пистолет, пишет gazeta,ru.