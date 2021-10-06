ЧП и криминал
06.10.2021, 19:52

В Ласнамяэ задержаны двое мужчин, устроивших стрельбу в парке Паэ

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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!
Foto: Eero Vabamägi
В среду, 6 октября, в расположенном в Ласнамяэ парке Паэ полиция задержала двух мужчин, один из них держал в руке похожий на оружие предмет, передает rus.err.

Как сообщила ERR оперативный руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Теэле Юксаэг, примерно в 13:00 полиция получила вызов в парк Паэ, где были слышны повторяющиеся выстрелы. На месте находились двое мужчин, один из них держал в руке похожий на оружие предмет.

На месте инцидента были задержаны 22-летний и 59-летний мужчины, которых доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего.

Полиция выяснила, что мужчина использовал стартовый пистолет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Грубое нарушение общественного порядка".

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