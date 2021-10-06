06.10.2021, 19:52
В Ласнамяэ задержаны двое мужчин, устроивших стрельбу в парке Паэ(2)
Как сообщила ERR оперативный руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Теэле Юксаэг, примерно в 13:00 полиция получила вызов в парк Паэ, где были слышны повторяющиеся выстрелы. На месте находились двое мужчин, один из них держал в руке похожий на оружие предмет.
На месте инцидента были задержаны 22-летний и 59-летний мужчины, которых доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего.
Полиция выяснила, что мужчина использовал стартовый пистолет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Грубое нарушение общественного порядка".