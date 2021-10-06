На замену освещения Креста Свободы потратят 600 000 евро

"На 2022 год запланирована большая работа — тендер на решение для освещения и автоматики памятника за 600 000 евро", — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Он уточнил, что замена освещения и оборудования, необходимого для управления освещением, пройдет в следующем году впервые после установки монумента.

Лилль сказал, что в предыдущие пять лет, когда монумент в память о победе в Освободительной войне находился в ведении военного музея, были проведены работы на сумму в 523 000 евро.

Расходы на обслуживание памятника и связанные с ним энергозатраты, по словам Лилля, составляют около 70 000 евро в год.

Крест Свободы был установлен в 2009 году в память о победе в Освободительной войне.