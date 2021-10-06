Путин назвал ошибочной политику Еврокомиссии на энергетическом рынке(17)
”Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам”, — сказал Путин.
Президент России назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.
”Сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров — это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года”, — указал Путин.
6 октября биржевая цена на газ в Европе впервые превысила отметку $1900 за тыс. кубометров. На пике стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла €161,5 за МВт·ч, или $1969,2 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу. Одновременно с этим шли вверх и цены на другие энергоносители. Так, например, цена на энергетический уголь в Европе превысила $300 за тонну, побив рекорд 2008 года, а стоимость барреля российской нефти марки Urals впервые за три года поднялась выше отметки $80.
Однако во второй половине дня газовые котировки резко упали — стоимость ноябрьских фьючерсов по индекс TTF в Нидерландах опустилась до €107,3 за МВт·ч, или ниже $1300 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу.
Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил РБК, что принятые Еврокомиссией нормативные акты направлены против заключения долгосрочных контрактов.
”Это факт, что ЕК мягко говоря не поощряла заключение долгосрочных контрактов. Были приняты даже специальные нормативные акты, которые обязывали участников рынка чуть ли не согласовывать их с чиновниками ЕК и предоставлять их по первому требованию. Разумеется, это сдерживало процесс подписания новых контрактов на импорт, особенно, если это касалось российского трубопроводного газа. Это по импорту. При этом сама система устояла пусть и с некоторой модификацией”, — сказал Гривач.
”А вот система внутренних долгосрочных контрактов практически полностью разрушена. Большинство соглашений короткие — максимальный срок 4 года, если не ошибаюсь, и с хабовой индексацией. И первый серьезный дефицит сразу привел к быстрому многократному росту котировок”, — пояснил он.
”Разумеется, это сдерживало процесс подписания новых контрактов на импорт, особенно если это касалось российского трубопроводного газа. Это по импорту. При этом сама система устояла, пусть и с некоторой модификацией”, — сказал он.
Гривач назвал систему внутренних долгосрочных контрактов полностью разрушенной. ”И первый серьезный дефицит сразу привел к быстрому многократному росту котировок”, — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские поставщики не имеют никакого отношения к росту цен на газ в Европе.
”Но все это не связано с Россией. И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте”, — сказал Песков.
В сентябре в Европарламенте заявляли, что ”Газпром” может быть виновен в росте цен на газ и планирует использовать ситуацию, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода ”Северный поток-2” до одобрения немецких и европейских регуляторов. В компании эти обвинения отвергли.