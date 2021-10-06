Путин назвал ошибочной политику Еврокомиссии на энергетическом рынке

”Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам”, — сказал Путин.

Президент России назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.

”Сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров — это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года”, — указал Путин.

6 октября биржевая цена на газ в Европе впервые превысила отметку $1900 за тыс. кубометров. На пике стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла €161,5 за МВт·ч, или $1969,2 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу. Одновременно с этим шли вверх и цены на другие энергоносители. Так, например, цена на энергетический уголь в Европе превысила $300 за тонну, побив рекорд 2008 года, а стоимость барреля российской нефти марки Urals впервые за три года поднялась выше отметки $80.

Однако во второй половине дня газовые котировки резко упали — стоимость ноябрьских фьючерсов по индекс TTF в Нидерландах опустилась до €107,3 за МВт·ч, или ниже $1300 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу.

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил РБК, что принятые Еврокомиссией нормативные акты направлены против заключения долгосрочных контрактов.