Новости России
06.10.2021, 17:49

Блок НАТО объявил о высылке восьми российских дипломатов

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фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Andres Putting
НАТО сократит российскую миссию в альянсе до десяти человек, восемь дипломатов будут высланы за ”враждебную деятельность”, передает "Дождь" со ссылкой на Sky News.

”НАТО решил сократить российскую миссию в альянсе вполовину в ответ на „враждебную деятельность” России, включающую убийства и шпионаж” — написала в своем твиттере ведущая телеканала Sky News Дебора Хайнс.


Официальный представитель НАТО подтвердил Хайнс, что у восьми членов российский миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки.

”Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога”, — сказал он.

Российская миссия в альянсе будет сокращена с 20 человек до 10. Восемь высланных дипломатов покинут Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО, в конце месяца. Посты еще двоих членов миссии будут сокращены.

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