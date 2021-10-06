Блок НАТО объявил о высылке восьми российских дипломатов(10)
”НАТО решил сократить российскую миссию в альянсе вполовину в ответ на „враждебную деятельность” России, включающую убийства и шпионаж” — написала в своем твиттере ведущая телеканала Sky News Дебора Хайнс.
Официальный представитель НАТО подтвердил Хайнс, что у восьми членов российский миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки.
”Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога”, — сказал он.
Российская миссия в альянсе будет сокращена с 20 человек до 10. Восемь высланных дипломатов покинут Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО, в конце месяца. Посты еще двоих членов миссии будут сокращены.