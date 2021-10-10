Проверено Медиа
10.10.2021, 16:20

Правда ли, что ”Вызов” — первый фильм, который снимут в космосе?

 
Andrey Shelepin, Roscosmos Space Agency via AP/Scanpix
5 октября 2021 года на МКС прибыла съёмочная группа фильма ”Вызов” — как утверждается, первой картины, съёмки которой пройдут на орбите. Журналисты из "Проверено медиа" узнали, так ли это на самом деле.

Картина Клима Шипенко под рабочим названием ”Вызов” позиционируется как ”первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе”. Об этом говорится на сайте Первого канала, который организует проект вместе с госкорпорацией ”Роскосмос” и продюсерской компанией Yellow, Black and White. Аналогичным образом фильм представлен в заголовках и заметках ТАСС, РБК, ”Интерфакса”, ”Новой газеты”, ”Российской газеты”, ”Русской службы BBC”, Euronews и многих других крупных СМИ.

В 2008 году на МКС отправился космический турист Ричард Гэрриот. Он стал одним из немногих астронавтов во втором поколении — его отец летал на орбиту в 1973 и 1983 годах. За 11 дней на МКС Гэрриот-младший поучаствовал в научных экспериментах для НАСА и Европейского космического агентства и даже провёл первую художественную выставку в космосе. До, во время и после полёта он не расставался с камерой — впоследствии из отснятого материала смонтировали документальный фильм Man on a Mission.

Во время своего пребывания на станции Гэрриот не ограничился документальными съёмками и уговорил космонавтов в нерабочее время поучаствовать в короткометражном художественном фильме. Семиминутная лента под названием Apogee of Fear вышла в 2012 году. По сюжету космонавты (самих себя сыграли находившиеся тогда на МКС Эдвард Финке, Юрий Лончаков, Грег Чамитофф, Сергей Волков и Олег Кононенко) после отлёта Гэрриота обратно на Землю обнаруживают, что станция расходует больше кислорода, чем нужно для оставшихся обитателей станции. Космонавты решают, что на МКС могут быть инопланетяне, и отправляются на их поиски.

Незадолго до того, как Первый канал и ”Роскосмос” в сентябре 2020 года объявили о подготовке своего проекта, с аналогичной идеей выступил актёр и продюсер Том Круз. О поддержке этой инициативы неоднократно говорил один из руководителей НАСА Джим Брайденстайн. Тем не менее в сентябре 2021 года газета The New York Times писала, что ”никаких новостей о развитии проекта” с тех пор не поступало.

Как подчёркивает редактор посвящённого космосу портала CollectSpace Роберт Перлман, качественное отличие ”Вызова” от Apogee of Fear заключается в том, что на орбиту целенаправленно полетели профессиональный режиссёр и профессиональная актриса, а съёмки художественного фильма — основная (или как минимум одна из основных) задача экипажа. Более того, в отличие от весьма короткой любительской картины Гэрриота, российский фильм будет полнометражным, хотя и не полностью снятым на орбите — по сообщению Первого канала, кадры из космоса займут 35–40 минут экранного времени.

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