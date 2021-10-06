06.10.2021, 17:13
Эстония подписала договор о закупке береговых ракетных комплексов(31)
Мобильный противокорабельный ракетный комплекс покроет все побережье Эстонии. Максимальная дальность стрельбы — 290 километров.
Вместе с приобретенными летом морскими минами противокорабельные ракеты обеспечат комплексное решение береговой защиты.
Противокорабельные ракеты производит Proteus Advanced Systems — совместное предприятие израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) и сингапурской компании ST Engineering Land Systems (ST).
Решение о финансировании покупки ракетной системы было принято правительством в 2020 году.