Новости Эстонии
06.10.2021, 17:13

Эстония подписала договор о закупке береговых ракетных комплексов

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Минобороны ЭР
В среду Эстония подписала соглашение с сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. о закупке противокорабельных ракетных комплексов Blue Spear 5G SSM. Стороны не разглашают стоимость закупки и количество закупаемых систем вооружения, пишет rus.err.

Мобильный противокорабельный ракетный комплекс покроет все побережье Эстонии. Максимальная дальность стрельбы — 290 километров.

Вместе с приобретенными летом морскими минами противокорабельные ракеты обеспечат комплексное решение береговой защиты.

Противокорабельные ракеты производит Proteus Advanced Systems — совместное предприятие израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) и сингапурской компании ST Engineering Land Systems (ST).

Решение о финансировании покупки ракетной системы было принято правительством в 2020 году.

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