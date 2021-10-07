Исполнительный директор Alexela: можно прогнозировать продолжение роста цен на топливо

Стоимость нефти на мировом рынке вчера и сегодня показала большой рост. По словам Адамсона, рост нефтяных цен оказывает влияние на продавцов и потребителей по всему миру, цены за последние месяцы изменились во всех странах, включая Латвию и Литву.

Так как организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решила не увеличивать добычу нефти, то энергетический дефицит в мире сохранится.

"Малые запасы газа увеличивают спрос на нефтепродукты как альтернативный источник энергии, что оказывают давление на цены. Можно прогнозировать продолжение роста цен в последующие месяцы", — отметил Адамсон.

По его оценке, рос цен мог бы затормозить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Смягчило бы ситуацию и решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти.