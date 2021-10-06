Дождались! В Кохтла-Ярве открывается новый корпус Ида-Вируской центральной больницы

”Чтобы продлить жителям Эстонии годы жизни с хорошим здровьем, и уменьшить неравенство в сфере здоровья, важно, чтобы современная и качественная медицинская помощь была доступна во всех регионах Эстонии. Для этого мы инвестируем как в медицинских работников, так и в инфраструктуру. В последние годы особое внимание и ресурсы были направлены в Ида-Вирумаа, чтобы наконец завершить строительство долгожданной центральной больницы на Северо-Востоке Эстонии, — сказал министр Танель Кийк. — Помещения нового корпуса активного лечения Ахтме соответствуют современным требованиям и доступны независимо от особых потребностей людей. Таким образом, мы можем предоставить местному населению медицинскую помощь ближе к дому и более разнообразные медицинские услуги, тем самым помогая уменьшить неравенство в сфере здоровья и социальную изоляцию”.