Дождались! В Кохтла-Ярве открывается новый корпус Ида-Вируской центральной больницы
”Чтобы продлить жителям Эстонии годы жизни с хорошим здровьем, и уменьшить неравенство в сфере здоровья, важно, чтобы современная и качественная медицинская помощь была доступна во всех регионах Эстонии. Для этого мы инвестируем как в медицинских работников, так и в инфраструктуру. В последние годы особое внимание и ресурсы были направлены в Ида-Вирумаа, чтобы наконец завершить строительство долгожданной центральной больницы на Северо-Востоке Эстонии, — сказал министр Танель Кийк. — Помещения нового корпуса активного лечения Ахтме соответствуют современным требованиям и доступны независимо от особых потребностей людей. Таким образом, мы можем предоставить местному населению медицинскую помощь ближе к дому и более разнообразные медицинские услуги, тем самым помогая уменьшить неравенство в сфере здоровья и социальную изоляцию”.
Модернизация Ида-Вируской центральной больницы финансируется Европейским фондом регионального развития в размере 17,25 миллионов евро, к которым добавляется самофинансирование получателя помощи. Проект будет реализован в двух частях, всего будет модернизировано 11 отделений.
В плане развития сети больниц строительство центральной больницы на Северо-Востоке Эстонии стало приоритетом еще в 2003 году, поскольку из-за сложной социально-экономической ситуации и негативного воздействия сланцевой промышленности на окружающую среду, показатели здоровья в регионе хуже, чем в других регионах Эстонии.
Палаты клиники внутренних болезней, служба аптеки, лаборатория, служба патологии и отдел питания разместятся в первом построенном новом корпусе активного лечения. Строительные работы начались в августе 2019 года. Общая стоимость строительства составила 14,35 миллиона евро.
Открытие нового здания больницы позволит улучшить бытовые условия и техническую готовность больницы к обслуживанию пациентов, и, в дополнение к благополучию пациентов, создаст современные и комфортные условия труда для персонала больницы. На следующем этапе планируется реконструировать G-корпус больницы.
В зоне ответственности Ида-Вируской центральной больницы проживает около 200 000 человек, и это одна из крупнейших больниц Эстонии. В больнице пять клиник: хирургия, клиника внутренних болезней, стоматология, анестезиология и интенсивная терапия, клиника реабилитации и сестринского ухода, а также восемь медицинских служб. В больнице работает более 1200 сотрудников, в том числе около 200 врачей.
В дополнение к новому зданию активного лечения и реконструкции G-корпуса, Ида-Вируская центральная больница, при поддержке Европейского фонда регионального развития, также основала в Кохтла-Ярве новый центр здоровья с восемью семейными врачами в Ахтме, и центр здоровья с четырнадцатью семейными врачами в Ярве, который был открыт осенью 2020 года. Кроме того, в Ида-Вирумаа современные центры здоровья основаны в Кивиыли, Нарве, Йыхви и Силламяэ. В общей сложности создание центров здоровья в Ида-Вирумаа поддерживается Европейским фондом регионального развития в размере 7 миллионов евро.