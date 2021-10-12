Статистика во вред: как искажаются факты про побочные эффекты вакцин
По эстонским социальным сетям гуляет пост, где переведенная с английского статья (оригинал тут использует непроверенные данные из американской Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), чтобы ложно утверждать, что вакцины от COVID-19 опасны и даже смертельны. Но эта база данных не предназначена для определения того, вызывают ли вакцины проблемы со здоровьем.
ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ?
Веб-сайты и сообщения в социальных сетях неправильно цитируют непроверенные исходные данные из VAERS (Системы сообщений о побочных эффектах вакцин), системы оповещения, управляемой CDC (Центром по контролю и профилактике заболеваний США) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в качестве доказательства того, что одобренные COVID-19 вакцины вызывают многочисленные смертельные случаи и серьезные проблемы со здоровьем.
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 6 октября было введено более 479 миллионов доз, 186 миллионов человек полностью вакцинированы, и более 6 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.
Большинство из тех, кто сообщил о побочных эффектах, назвали их незначительными, такими как боль или припухлость в месте инъекции, головные боли, озноб или лихорадка: все это согласуется с результатами клинических испытаний. У некоторых людей вообще нет побочных эффектов. И небольшое количество людей (от 2 до 5 человек на 1 000 000 вакцинированных) сообщили о тяжелой аллергической реакции, называемой анафилаксией, которая ”почти всегда” происходит в течение получаса после вакцинации, сообщает CDC — портал Центра профилактики и контроля заболеваний при Министерстве здоровья и социальных служб США.
К сожалению, ни один из диванных аналитиков не упоминает, что, как и предупреждает веб-сайт VAERS любой отчет, представленный в базе данных, ”не является документом о том, что вакцина вызвала это событие”.
Уже есть публикации о том, что любой может отправить отчет о событии в VAERS, даже если не ясно, что вакцина вызвала проблему. Все отчеты принимаются в базу данных без определения того, было ли событие вызвано конкретной вакциной, и поэтому, как предупреждает отказ от ответственности VAERS, представленные материалы ”могут включать неполную, неточную, случайную и непроверенную информацию”.
”Одно из основных ограничений данных VAERS состоит в том, что они не могут определить, вызвала ли вакцина отмеченное нежелательное явление”, — говорится на веб-сайте. Это ограничение вызвало путаницу в общедоступных данных VAERS WONDER, особенно в отношении количества зарегистрированных смертей. Были случаи, когда люди неверно интерпретировали сообщения о смерти после вакцинации как о смерти, вызванной вакцинами; это не соответствует истине.
Поэтому, когда VAERS сообщает, что на 22 сентября было получено 8164 сообщений о смерти, это не означает, что эти смерти были вызваны вакциной.
Фактически, после изучения медицинских записей, вскрытий и свидетельств о смерти для всех этих случаев врачи из CDC и FDA определили, что нет ”никаких доказательств того, что вакцинация способствовала смерти пациентов”.
Что такое VAERS?
Система сообщений о побочных эффектах вакцин — это национальная система в США для раннего предупреждения и выявления возможных проблем с безопасностью вакцин, созданная Министерством здравоохранения и социальных служб США в 1990 году.
Основная цель базы данных — служить системой сигнализации о побочных реакциях или событиях, которые не были обнаружены во время клинических испытаний или до того, как вакцина поступила на рынок. Он также отвечает
Национальному закону США о детских вакцинах и его требованию для производителей вакцин и поставщиков медицинских услуг сообщать обо всех конкретных неблагоприятных ситуациях со здоровьем после введения вакцины.
VAERS принимает все сообщения о предполагаемых побочных эффектах для всех возрастных групп. Пациентам, родителям и опекунам рекомендуется сообщать ”о любом клинически важном медицинском событии или проблеме со здоровьем, которые возникают после вакцинации”, даже если они не уверены, было ли это результатом действия вакцины. Это значит реакции могут быть как вызваны так и не быть вызваны вакциной.
Отчеты создают общедоступную национальную базу данных США, которая позволяет ученым и всем заинтересованным лицам искать закономерности, которые впоследствии могут быть проанализированы научными методами. Сайт генерирует, пожалуй, самый быстрый тип сигнала, если происходит что-то действительно ужасное.
Как описано на его веб-сайте, VAERS может обнаруживать новые, необычные или редкие реакции на вакцины; следить за увеличением известных побочных эффектов; оценить безопасность новых лицензированных вакцин; и выявить другие возможные проблемы безопасности.
VAERS был очень полезен в 1998 году, например, когда обнаружилась проблема безопасности первой ротавирусной вакцины, RotaShield, поскольку она была связана с типом непроходимости кишечника у младенцев. После рассмотрения случаев CDC отозвал свою рекомендацию по этой вакцине, и производитель снял ее с рынка.
Совсем недавно, как пояснялось в исследовании 2015 года, благодаря данным VAERS ученые CDC и FDA, обнаружили данные о редких случаях фебрильных судорог у маленьких детей после прививки от гриппа в сезоне 2010-2011 годов. После этих эпизодов CDC начал >перечислять фебрильные судороги как возможный побочный эффект некоторых вакцин для младенцев и детей до 5 лет.
Отсутствие причинно-следственной связи в данных VAERS
Хотя VAERS отлично подходит для создания базы данных для исследователей, сайт не может помочь оценить причинно-следственную связь, а дает лишь сигналы: материал для дальнейшего научного исследования.
Всем привитым американцам рекомендуется сообщать о любой проблеме со здоровьем, даже если они не уверены, что это было вызвано вакциной. Событие могло быть вызвано основным заболеванием, вакциной или лекарством, принятым одновременно, или быть просто случайным.
Когда VAERS обнаруживает что-то необычное, эти сигналы исследуются для оценки причинно-следственной связи учеными и другими системами эпиднадзора за вакцинами, такими как Vaccine Safety Datalink, в сотрудничестве с Управлением безопасности иммунизации CDC и девятью организациями здравоохранения, или Проектом оценки безопасности клинической иммунизации CDC, сетью экспертов по безопасности вакцин, в том числе из семи медицинских исследовательских центров.
Согласно отчету VAERS за ноябрь 2020 года, менее 15% всех событий, зарегистрированных в базе данных, описывают ”серьезные события, такие как госпитализации, опасные для жизни заболевания или смерти”. Подавляющее большинство событий, связанных с вакцинами COVID-19, не были серьезными.
Данные VAERS не предназначены для сравнения безопасности между вакцинами, но многочисленные сообщения в социальных сетях все равно делают такие ложные сравнения. В заявлении об отказе от ответственности на веб-сайте VAERS говорится: "Одно только количество отчетов не может быть интерпретировано или использовано для вывода о существовании, серьезности, частоте или частоте проблем, связанных с вакцинами".
ВЫВОД: Данные с сайта VAERS интерпретированы неправильно. Они не определяют причинно-следственные связи. Ссылки на VAERS выглядят научно, но это сырые и непроверенные данные, которые нуждаются в обработке специалистами, а не диванными экспертами.
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