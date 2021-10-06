Центристская фракция Рийгикогу: необходимо остановить быстрый рост цен на электроэнергию!

Расходы на электроэнергию являются неизбежными для семей и предприятий: невозможно отказаться от стирки белья, приготовления пищи и отопления жилья. Достижение климатических целей не должно происходить за счет рядового потребителя.

В Эстонии и в ЕС в последнее время резко выросли цены на энергоносители. В этой ситуации парламентская фракция центристов считает необходимым незамедлительное вмешательство правительства в ситуацию и делает следующие предложения:

1. Компенсировать из госбюджета потребителю последствия роста цен:

1.1. выделить не менее 30 миллионов евро на компенсацию роста цен на электроэнергию;

1.2. разработать механизмы компенсации для смягчения последствия для потребителя роста цен на газ.



2. Министру экономики и инфраструктуры и министру окружающей среды представить Еврокомиссии требование незамедлительно установить для крупных промышленных и энергетических предприятий лимит 25 евро за единицу за выбросы парниковых газов (такова была стоимость квоты до резкого скачка цен).

Также фракция центристов считает важным, чтобы правительство Эстонии в переговорах с Еврокомиссией на предмет климатического пакета учитывало бы произошедшие в энергетическом секторе изменения. Достижение глобальных климатических целей не должно происходить за счет рядового потребителя и быть причиной сокращения доходов людей. Правительство при формировании своей позиции должно учитывать такой важный фактор как способность жителей страны и предприятий справиться финансово.

Для ускорения процесса и разработки подходящих решений с целью остановить рост цен парламентская фракция центристов в срочном порядке созовет совет экспертов, в который приглашаются представители частного сектора, ученые и специалисты в соответствующих областях.