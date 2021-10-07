Исследование: Эстония стала одной из самых популярных в мире площадок для стартапов. За счет чего?

Исследование, которое охватывает 275 стартап-экосистем по всему миру, подчеркивает широкий масштаб экосистем как самый сильный аспект эстонского рынка. По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Сутта, высокое положение Эстонии обусловлено активностью нашего быстрорастущего сообщества стартапов.

"Поиск потенциала роста — неотъемлемая часть природы стартапов. Эстония достаточно велика, чтобы подтвердить жизнеспособность ее бизнес-идей, но достаточно мала, чтобы ограничиваться предложением товаров или услуг только на внутреннем рынке”, — сказал Сутт. „Став одной из лучших платформ роста для стартапов, мы сможем ускорить переход к экономике будущего и создать в Эстонии инновационные и наукоемкие компании. Уже сегодня стартапы приносят государству 100 миллионов евро исключительно за счет налогов на рабочую силу, и эта цифра продолжает расти”, — добавил Сутт.

Отчет Startup Genome показывает, что половина из десяти ведущих стартап-экосистем расположена в Европе. В то время, когда привлечение талантов в другие европейские центры притяжения не составляло проблем, их поиск, согласно результатам исследования, оказался для Эстонии одной из самых серьезных задач.

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, программа э-резидентства также вносит свою долю в необходимый импульс.

"Глобальный охват может быть достигнут только с помощью глобального опыта, который предлагают э-резиденты. Помимо этого, э-резиденты Эстонии значительно обогащают наш стартап-бизнес и задают ему тон, поскольку почти треть стартапов Эстонии основаны ими. Это доказывает, что иностранцы считают Эстонию инновационным центром, где можно реализовать идеи”, — сказал Хаав.

Хаав добавил, что э-резиденты усиливают послания Эстонии и укрепляют наши позиции в международной конкуренции.