Исследование: Эстония стала одной из самых популярных в мире площадок для стартапов. За счет чего?
Исследование, которое охватывает 275 стартап-экосистем по всему миру, подчеркивает широкий масштаб экосистем как самый сильный аспект эстонского рынка. По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Сутта, высокое положение Эстонии обусловлено активностью нашего быстрорастущего сообщества стартапов.
"Поиск потенциала роста — неотъемлемая часть природы стартапов. Эстония достаточно велика, чтобы подтвердить жизнеспособность ее бизнес-идей, но достаточно мала, чтобы ограничиваться предложением товаров или услуг только на внутреннем рынке”, — сказал Сутт. „Став одной из лучших платформ роста для стартапов, мы сможем ускорить переход к экономике будущего и создать в Эстонии инновационные и наукоемкие компании. Уже сегодня стартапы приносят государству 100 миллионов евро исключительно за счет налогов на рабочую силу, и эта цифра продолжает расти”, — добавил Сутт.
Отчет Startup Genome показывает, что половина из десяти ведущих стартап-экосистем расположена в Европе. В то время, когда привлечение талантов в другие европейские центры притяжения не составляло проблем, их поиск, согласно результатам исследования, оказался для Эстонии одной из самых серьезных задач.
По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, программа э-резидентства также вносит свою долю в необходимый импульс.
"Глобальный охват может быть достигнут только с помощью глобального опыта, который предлагают э-резиденты. Помимо этого, э-резиденты Эстонии значительно обогащают наш стартап-бизнес и задают ему тон, поскольку почти треть стартапов Эстонии основаны ими. Это доказывает, что иностранцы считают Эстонию инновационным центром, где можно реализовать идеи”, — сказал Хаав.
Хаав добавил, что э-резиденты усиливают послания Эстонии и укрепляют наши позиции в международной конкуренции.
"Э-резиденты в основном представляют собой действующие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для бизнеса и решениями в области финансовых технологий, поэтому идея эстонского э-государства разлетается по всему миру. Наши э-резиденты ценят низкий уровень бюрократии, простую налоговую систему и прозрачность деловой среды Эстонии. В знак благодарности они вносят свой вклад в экономику Эстонии новыми знаниями, навыками и опытом”, — подчеркнул Хаав.
Он отметил, что это симбиоз, в котором открытость государства вознаграждается высокими рейтингами Эстонии в международных исследованиях. „Существует несколько областей, в которых Эстония находится на абсолютной вершине мира, и стартапы — одна из них. Э-резиденты придают дополнительный импульс эстонскому сообществу стартапов и являются очень ценным ресурсом”, — сказал Хаав.
По словам руководителя Startup Estonia Эве Пеэтерсон, эстонскую стартап-экосистему характеризует смелость принятия решений. Например, в 2017 году была создана программа стартап-виза, которая позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, работать на благо эстонских стартапов, перемещать свои стартапы сюда или открывать здесь новые.
"В настоящее время каждый пятый стартап в Эстонии учрежден благодаря визе, и с ее помощью каждая десятая стартап-компания привлекла таланты. Этот обширный процесс привлечения начался уже четыре года назад, и сегодня мы видим, что все крупные стартап-центры в мире предпринимают такие шаги”, — сказала Пеэтерсон.
Startup Estonia объединяет и поддерживает эстонских стартап-предпринимателей. Startup Estonia — это национальная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая импульс появлению стартапов и формированию международных историй успеха. Программу Startup Estonia реализует KredEx. Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства примерно 85 000 э-резидентов создали в Эстонии более 18 000 новых предприятий. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, прямое экономическое воздействие программы на государственный бюджет Эстонии составляет более 70 миллионов евро.