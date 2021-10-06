Ласнамяэ
06.10.2021, 19:12

Этой осенью в Ласнамяэ малообеспеченных пенсионеров по-новому поддержат комплектами помощи

 
Pensionär.
Pensionär.
Foto: Anni Õnneleid
Управа района Ласнамяэ вновь проводит кампанию помощи, в рамках которой пакет с товарами первой необходимости и продуктами питания получат живущие в Ласнамяэ одинокие пенсионеры по старости, доход которых не превышает 582 евро. Однако в этом году для получения комплекта не требуется предварительная регистрация.

”Комплект помощи включает различные продукты и бытовую химию без запаха, упакованные в два отдельных пакета. С помощью этих комплектов мы хотим немного облегчить положение малообеспеченных пенсионеров по старости”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Для получения комплекта помощи человек соответствовать следующим критериям:

  • он зарегистрирован в Ласнамяэ;
  • он проживает в одиночку (т. е. в его квартире не должно быть зарегистрировано никого кроме него) и
  • он получает пенсию по старости, а его ежемесячный доход составляет менее 582 евро.

Комплекты помощи можно будет получить, начиная с 8 ноября в управе района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. Предварительная регистрация не требуется. Для получения комплекта помощи следует предъявить удостоверяющий личность документ, так мы обеспечим, что помощь будет оказана всем нуждающимся. Раздача комплектов помощи является единовременной акцией, а не ежемесячным пособием.

Вопросы относительно получения комплектов помощи можно задать по рабочим дням (Пн-Пт) с 9 до 16 часов, позвонив по инфотелефону управы района Ласнамяэ 645 7755 или написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии