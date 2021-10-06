Этой осенью в Ласнамяэ малообеспеченных пенсионеров по-новому поддержат комплектами помощи

”Комплект помощи включает различные продукты и бытовую химию без запаха, упакованные в два отдельных пакета. С помощью этих комплектов мы хотим немного облегчить положение малообеспеченных пенсионеров по старости”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Для получения комплекта помощи человек соответствовать следующим критериям:

он зарегистрирован в Ласнамяэ;

он проживает в одиночку (т. е. в его квартире не должно быть зарегистрировано никого кроме него) и

он получает пенсию по старости, а его ежемесячный доход составляет менее 582 евро.

Комплекты помощи можно будет получить, начиная с 8 ноября в управе района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. Предварительная регистрация не требуется. Для получения комплекта помощи следует предъявить удостоверяющий личность документ, так мы обеспечим, что помощь будет оказана всем нуждающимся. Раздача комплектов помощи является единовременной акцией, а не ежемесячным пособием.

Вопросы относительно получения комплектов помощи можно задать по рабочим дням (Пн-Пт) с 9 до 16 часов, позвонив по инфотелефону управы района Ласнамяэ 645 7755 или написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.