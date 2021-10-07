Читатель спрашивает: могу ли я со дня уволиться с работы, если у меня нет письменного трудового договора?
Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.
Трудовой договор заключается в письменной форме и подписывается обеими сторонами. Однако трудовой договор также считается заключенным, если работник приступает к работе, выполнение которой в соответствии с обстоятельствами можно предполагать только за вознаграждение. Таким образом, права и обязанности, указанные в Законе о трудовом договоре, действуют в отношении сторон даже в том случае, если трудовой договор не заключен в письменной форме.
Если работодатель не выдал письменный трудовой договор, работник может попросить его у работодателя. Работодатель должен представить договор по просьбе работника в течение двух недель.
Трудовые отношения нельзя прекратить в устной форме, даже если трудовой договор в письменной форме не оформлен. Трудовой договор можно расторгнуть в одностороннем порядке, подав заявление в форме, допускающей письменное воспроизведение (напр., по электронной почте или SMS). В течение испытательного срока (т.е. в течение первых четырех месяцев трудовых отношений) работник должен уведомить работодателя о расторжении трудовых отношений за 15 календарных дней, а после испытательного срока — за 30 календарных дней.