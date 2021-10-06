В Эстонии образовался огромный излишек вакцины от коронавируса

Сколько доз вакцин разных производителей было приобретено для Эстонии в рамках единой закупки ЕС, можно посмотреть в таблице ниже.

Следует учитывать, что указанные там 1,3 млн доз AstaZeneca в страну никогда не поступят, поскольку мы отказались от использования векторных вакцин.

Так образом можно увидеть, что Эстония заказала огромное количество вакцины: более 5,24 млн доз после вычета AstaZeneca.

По словам заведующей отделом народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн, по состоянию на конец сентября в Эстонию поступило в общей сложности 1 755 710 доз вакцины (1 103 310 доз Pfizer/BioNTech, 241 200 доз Moderna, 348 000 доз AstraZeneca и 63 200 доз Janssen).

В это число входят 68 550 доз, которые были списаны из-за аварии на складе Департамента здоровья, и 52 800 доз, направленных в Украину в качестве гуманитарной помощи.

”Таким образом по состоянию на 6 октября на складах Департамента здоровья и партнера по логистике Magnum в режиме ожидания находится около 226 000 свободных доз”, — сообщила представитель ведомства. Около 50 000 доз в текущем режиме находятся в распоряжении поставщиков услуги по вакцинации.

Отмечается, что Эстония заплатила за вакцины 19 574 363 евро. Все заказанные вакцины необходимо выкупить.

В случае с AstraZeneca были выкуплены лишь те дозы, что реально поступили в Эстонию.