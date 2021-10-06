За рубежом
06.10.2021, 14:12

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан

 
Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP/Scanpix
Беньямин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США стали лауреатами Нобелевской премии по химии за развитие асимметричного органокатализа. Об этом пишет DW.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа. О своем решении Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме сообщил в среду, 6 октября.

"Открытие Листа и Макмиллана приносит большую пользу человечеству"

В своем заявлении комитет премии назвал открытие Листа и Макмиллана, которое они сделали в 2000 году независимо друг от друга, "гениальным инструментом для построения молекул", который "оказал большое влияние на фармацевтические исследования и сделал химию более экологичной".

За прошедшие 20 лет "органокатализ развивается с поразительной скоростью", а Лист и Макмиллан "остаются лидерами в этой области". Они продемонстрировали, что органические катализаторы можно использовать для запуска множества химических реакций, указывается в заявлении. В частности, они применяются в новых фармацевтических препаратах и в создании молекул, улавливающих свет в солнечных элементах, и "приносят величайшую пользу человечеству", отметил комитет.

Беньямин Лист руководит Институтом исследований свойств угля имени Макса Планка в Мюльхайме-на-Руре на западе Германии. Дэвид Макмиллан занимается исследованиями в Принстонском университете.

Названы лауреаты Нобелевских премий по медицине и физике

Накануне были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, ими стали немец Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann), итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ награждены за "физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". Паризи удостоен премии за "открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет".

В первый день "нобелевской недели" 4 октября названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян "за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов".

Нобелевские лауреаты по химии прошлых лет

Год назад Нобелевская премия по химии была присуждена Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудне (США) за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 - метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов. Исследовательницы изучили иммунную систему бактерии стрептококка и обнаружили молекулярный инструмент, позволяющий делать точные разрезы в генетическом материале.

В 2019 году Нобелевская премия по химии была присуждена Джону Гудинафу из Техасского университета в Остине (США), работающему в США британцу Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое за разработку литий-ионных батарей. При этом Гудинаф, которому на момент присуждения премии было 97 лет, стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

В 2018 году лауреатами премии по химии стали американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Уинтер, внесшие научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности. В общей сложности Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз, ее лауреатами стали 184 ученых. В 1956 году этой награды был удостоен русский и советский физикохимик Николай Семенов, он получил ее совместно с британцем Сирилом Хиншелвудом.

Общей церемонии вручения Нобелевский премий в Стокгольме опять не будет
7 октября станет известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе, а в последний день "нобелевской недели" назовут обладателя премии мира. 11 октября объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро). Как и в прошлом году, традиционная церемония вручения наград, обычно проводимая в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии, не состоится из-за пандемии. Вручение премий пройдет в странах, где живут лауреаты. Решение по Нобелевской премии мира, традиционно вручаемой в Осло, пока не принято.

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