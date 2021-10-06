Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан

Накануне были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, ими стали немец Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann), итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ награждены за "физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". Паризи удостоен премии за "открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет".

За прошедшие 20 лет "органокатализ развивается с поразительной скоростью", а Лист и Макмиллан "остаются лидерами в этой области". Они продемонстрировали, что органические катализаторы можно использовать для запуска множества химических реакций, указывается в заявлении. В частности, они применяются в новых фармацевтических препаратах и в создании молекул, улавливающих свет в солнечных элементах, и "приносят величайшую пользу человечеству", отметил комитет.

В своем заявлении комитет премии назвал открытие Листа и Макмиллана, которое они сделали в 2000 году независимо друг от друга, "гениальным инструментом для построения молекул", который "оказал большое влияние на фармацевтические исследования и сделал химию более экологичной".

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа. О своем решении Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме сообщил в среду, 6 октября.

В первый день "нобелевской недели" 4 октября названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян "за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов".

Нобелевские лауреаты по химии прошлых лет

Год назад Нобелевская премия по химии была присуждена Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудне (США) за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 - метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов. Исследовательницы изучили иммунную систему бактерии стрептококка и обнаружили молекулярный инструмент, позволяющий делать точные разрезы в генетическом материале.

В 2019 году Нобелевская премия по химии была присуждена Джону Гудинафу из Техасского университета в Остине (США), работающему в США британцу Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое за разработку литий-ионных батарей. При этом Гудинаф, которому на момент присуждения премии было 97 лет, стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

В 2018 году лауреатами премии по химии стали американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Уинтер, внесшие научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности. В общей сложности Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз, ее лауреатами стали 184 ученых. В 1956 году этой награды был удостоен русский и советский физикохимик Николай Семенов, он получил ее совместно с британцем Сирилом Хиншелвудом.

Общей церемонии вручения Нобелевский премий в Стокгольме опять не будет

7 октября станет известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе, а в последний день "нобелевской недели" назовут обладателя премии мира. 11 октября объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро). Как и в прошлом году, традиционная церемония вручения наград, обычно проводимая в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии, не состоится из-за пандемии. Вручение премий пройдет в странах, где живут лауреаты. Решение по Нобелевской премии мира, традиционно вручаемой в Осло, пока не принято.