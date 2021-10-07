ДЕБАТЫ | "Коррупция просто безумная". Таллинном неэффективно управляют? Людей заставляют баллотироваться с центристами?

Евгений Криштафович : Партия реформ против того, чтобы это все делалось за государственный счет — в случае с городм Таллинном. Опять же, у Таллинна есть деньги, здесь живут богатые налогоплательщики. Таллинн тратит деньги на то, на что не должен тратить, а должен он тратить на благосостояние местных жителей. Из госбюджета должны финансироваться бедные самоуправления — Кохтла-Ярве, Муствеэ , где у жителей объективно нет таких денег. Это принцип солидарности. Государство не может покрывать все эти дыры, которые создаются неэффективным таллиннским руководством.

Раймонд Кальюлайд : До этого дело даже не дошло. Опять же, у нас в коалиции две партии. Центристы блокируют эти законопроекты. Они хотели сразу их отправить в мусорный ящик. Удалось сделать так, чтобы они остались в повестке. Правда, сейчас они не двигаются дальше. Для меня очень странно, что законопроекты тормозит министр экономики, бывший мэр Таллинна Таави Аас . Он должен точно знать, что тротуары не убирают, люди падают, несколько сотен человек в месяц получают травмы. Почему они это блокируют? Единственное, что я могу предположить: они не хотят, чтобы это было инициативой других партий. Хотя, может, в будущем сами выйдут с этой идеей.

Раймонд Кальюлайд, Социал-демократическая партия: Я в курсе этой темы. Мы занимались законопроектом на тему уборок тротуаров. Тоже самое делали и политики из Isamaa. Сейчас есть два законопроекта, которыми занимается экономическая комиссия. Реформисты тоже поддерживают идею, что уборкой должны заниматься местные самоуправления.

Вадим Белобровцев, Центристская партия: Я думаю, здесь все очень просто. Если государство будет готово финансово это поддерживать, то мы найдем силы и с этим делом справимся.

Виталий Бесчастный : Вадим, вы не отвечаете за эту сферу, но в курсе происходящего, я уверен.

Евгений Криштафович, Партия реформ: Наша позиция такова — да. Не все домовладельцы с этим справляются. Люди поскальзываются, ломают конечности, получается, у нас больницы переполнены не только больными коронавирусом, но и пациентами с травмами. И всегда зима приходит неожиданно. Это тот вопрос, который должен быть решен уже давно. Почему этого не сделали, для Партии реформ загадка. Это наш приоритет.

Евгений Криштафович : Тут большая разница. Выделять деньги на инфраструктурные проекты, например, на дорогу от вокзала до аэропорта, это одно. Выделять деньги из госбюджета на то, чтобы владельцы домов в Нымме убрали снег у домов — это совсем другое.

Раймонд Кальюлайд : У нас очень маленькая страна. У нас одна столица, где сейчас производится 50% нашего ВВП. Задача Таллинна и Харьюмаа, чтобы здесь были хорошие дороги и современный общественный транспорт. Это в интересах всей страны. Давайте не будем мечтать, что через пять лет огромный поток денег будет поступать из Йыхви . Говорить о том, что Таллинну не нужно выделять деньги — это абсолютно неправильно. Да, то что в Таллинне какие-то деньги используют неправильно — в этом есть своя правда.

Почему Таллинн должен всех содержать — я не очень понимаю. С точки зрения таллиннского налогоплательщика мне эта логика непонятна.

Идея заключается в том, что Таллинну ничего давать не надо. Сколько проектов проходило мимо Таллинна, сколько европейских денег проходило мимо Таллинна только потому, что у Таллинна и так все хорошо, они богатые. Хотя, на самом деле, самые богатые люди живут не в Таллинне, а вокруг города. Их налоги идут не в Таллинн, а нашей инфраструктурой они пользуются постоянно. В Тарту , видимо, настолько бедные люди живут, что не могут себе ничего позволить. Их тоже надо содержать.

Вадим Белобровцев : Думаю, таллиннским избирателям будет приятно услышать, что они должны оплачивать уборку в Муствеэ. Но, к сожалению, я в словах Евгения замечаю ту самую проблему, которая на протяжении многих-многих лет была в риторике Партии реформ.

Риторика Партии реформ мне тоже непонятна. Они постоянно думают, как сократить бюджет. Как лишить денег учителей, спасателей, детей. Они сейчас хотят сократить финансирование кружков по интересам. Хотя у нас экономический рост и в бюджете много денег. В Таллинне, конечно, можно действовать эффективней, я согласен. Но в городе есть огромные проблемы, на решение которых нужны дополнительные ресурсы: муниципальное строительство, социальные услуги, здравоохранение. Говорить о том, что в бюджете Таллинна есть какие-то лишние сотни миллионов евро и их можно убрать из бюджета — неправильно.

Раймонд Кальюлайд : 60 человек работают в этих структурах. Все городские СМИ — это распил бюджета от Центристской партии. Один пример. Весной мэрия приняла решение, что в предвыборный период не будут показывать кандидатов в городских СМИ. Недавно открыл я главную страницу stolitsa.ee — там одни кандидаты по спискам Центристской партии. Эта вся система существует только для продвижения интересов одной партии.

У нас действительно есть некоторые информационные каналы, которые доставляют горожанам информацию на эстонском и русском языках. С одной стороны, нам говорили во время пандемии, что нужно активнее информировать людей, особенно русских. С другой стороны, нам говорят, что мы занимаемся пропагандой, а не информированием.

Вадим Белобровцев : Пропаганда — это моя любимая тема. Партия реформ в Горсобрании очень долго говорила о том, что нужно закрыть Таллиннское телевидение и потратить эти деньги. Потом показывали огромный список, на что их потратить, как будто Таллиннское телевидение сделано из золота. Хотя если просто посмотреть на цифры, там и четвертой части от предложенного не удалось бы сделать.

Второе — это эффективность городского управления. У нас раздутые штаты, у нас очень много лишних чиновников, у нас шесть вице-мэров — оставим три. Плюс всевозможные невыгодные для Таллинна договора, где мы платим лояльным Центристской партии бизнесменам большие суммы. Это все позволит высвободить очень большое количество средств. Это не только я так говорю. Даже Административный суд подтверждал, что город не имеет право требовать такие большие деньги от государства, потому что вы слишком много тратите.

Евгений Криштафович : Я согласен с Раймондом. Трудно не доверять его экспертизе. Думаю, многие из тех 250 человек были назначены туда, когда Раймонд Кальюлайд был в Центристской партии и активно занимался ровно тем же.

Что касается того, что люди баллотируются у нас в списках — это логично. Им нравится, как работает город, как устроена система, что было сделано в городе. А что касается партийной принадлежности — как я уже сказал, у нас работают в системе и социал-демократы, и реформисты, которые баллотируются. Я никогда не считал это проблемой.

Те люди, которые занимаются агитацией возле палаток, делают это исключительно после работы. Я, например, сам после 17 часов, когда заканчивается официальное рабочее время, общаюсь с людьми и узнаю их проблемы.

Вадим Белобровцев : Если бы люди, которые должны быть на работе, вместо этого занимались агитацией, то Раймонд первым бы написал жалобы в соответствующие органы. Он постоянно этим занимается.

Раймонд Кальюлайд : У центристов в таллиннской системе работают 250 человек, которые нанимались для того, чтобы заниматься делами партии за счет городских денег. Я это знаю. Если смотреть список центристов на выборы, то там больше 100 человек получают деньги из таллиннского бюджета. Все публикуют фотографии, как они возле зеленым палаток занимаются пропагандой партии. Я знаю этих людей, они в это время должны быть на работе, работать муниципальными полицейскими и так далее. Конечно, по-человечески я их понимаю. Люди боятся, что будет новая коалиция и их уволят из мэрии. До какой-то степени эти страхи оправданы.

Вадим Белобровцев : Так это уже есть. Реформисты и соцдемы из городской системы спокойно баллотируются на выборах.

Виталий Бесчастный : Многие руководители городских структур баллотируются по спискам Центристской партии. А если к власти придут реформисты или социал-демократы? Понятно, что вы сейчас скажете, что такого не будет…

Евгений, таллиннский бюджет — это открытый документ. Я понимаю, что вы на него никогда не смотрели. Прочитайте и напишите статью — откуда вы возьмете 30–40 миллионов из бюджета. Я бы хотел эти цифры увидеть.

Мы не будем устраивать охоту на ведьм после прихода к власти. Но выдадим всем лопаты и метлы и отправим убирать улицы, а не заниматься чем-то непонятным. Все будут заниматься чисткой сараев, своим прямым делом.

Раймонд Кальюлайд: Есть конкретный пример — Пеэтер Ярвеляйд, бывший старейшина Пыхья-Таллинна. Ему дали теплое место в городской системе. Когда он уходил, он так и сказал, что хочет сосредоточиться на предвыборной компании.

И второй пример. Из ведомства Вадима Белобровцева пару месяцев назад ко мне обратился уважаемый учитель, который работает в Таллинне. Он сказал, что на него давят мои бывшие коллеги, хотят, чтобы он баллотировался по спискам центристов. Он не хочет этого делать. Спросил, могут ли его уволить за это. Я ответил, что никто уволить его не может, нужно просто им отказать. Человек до сих пор работает, надеюсь, так и будет.

Был еще один случай. Я нанимал руководителем Salme человека по конкурсу, он был хорошим специалистом. Сразу после того, как я ушел, его уволили и назначили туда человека, который сейчас баллотируется по спискам центристов.

Коррупция в этой системе просто безумная.

Вадим Белобровцев: А теперь новая рубрика — перевернутые факты и ложь господина Кальюлайда. Я удивлен, как ты соскакиваешь с темы на тему. Когда я попросил факты, что у нас люди работают в рабочее время в палатках — ты не ответил.

Раймонд Кальюлайд: Сейчас идет расследование!

Вадим Белобровцев: Расследование идет совершенно не об этом, а об использовании рабочей машины, не о работе в палатках.

Получается, люди в палатках в рабочее время не стоят— это ты придумал. Едем дальше. Использование машины. Насколько мне известно, у полиции нет претензий к Пеэтеру Ярвелайду, он освобожден от всех расследований и обвинений.