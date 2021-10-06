Сантьяго Басиле: у Рикардиньо миллион подписчиков в Инстаграме, наверное, поэтому Португалию сделали чемпионом
Интервью Басиле можно разделить на три смысловые части: о незаслуженности победы Португалии, о красной карточке Кристиана Борруто, и о неназначенном пенальти в ворота португальцев.
«Если бы нас обыграли в честной борьбе, я бы не сказал ни слова. Даже сам бы все признал и сказал, что португальцы молодцы и победили заслуженно. Мне не сложно и не стыдно сказать, когда соперник сыграл лучше моей команды. Но вы все видели сами. Любой здравомыслящий человек подтвердит, что Португалия выиграла незаслуженно – у нас просто украли возможность выиграть чемпионат мира», – заявил Басиле. «То, что произошло в финале я считаю судейским беспределом. Такого ужасного судейства, как в этом матче, я не встречал никогда в жизни в своей карьере», – заключил аргентинец. Он также остался крайне недоволен прямой красной карточкой, показанной Кристиану Борруто за удар Рикардиньо в область паха: «Такой опытный игрок, как Борруто, никогда не стал бы так явно нарушать правила. Просто он на замахе занёс руку. Но его удар был не настолько сильный, чтобы Рикардиньо так валялся в конвульсиях, было видно, что он переигрывает. Как только Кристи удалили, он встал и продолжил игру».
«За такой фол в нападении и на чужой половине давать красную карточку в финале чемпионата мира и оставлять одну из команд на одного игрока меньше на две минуты – слишком большое наказание», – продолжает Басиле, – «Думаю, если бы в эпизоде с Борруто был не Рикардиньо, а любой другой игрок их сборной, то Кристиана вряд ли удалили бы, максимум дали желтую карточку. Рикардиньо – мировая звезда, одна из главных фигур по развитию и популяризации футзала. У него у одного подписчиков в Инстаграме больше, чем у всех игроков нашей сборной. И он никогда не выигрывал чемпионат мира, а мы уже выигрывали. Нам могли сразу честно сказать, что тут такое дело, поэтому титул в этом году надо отдать Португалии. Можно было решить все до начала игры, а нам даже не выходить на матч и не тратить силы», – эмоционально заявил Басиле. По мнению ветерана аргентинской сборной, весь турнир сборной Португалии помогали судьи из-за медийности Рикардиньо: «Я уверен, что кому-то было выгодно, чтобы этот чемпионат выиграли португальцы. Видимо, победа европейской сборной приносит больше дивидендов – нельзя отрицать тот факт, что к Португалии весь турнир в ключевых моментах судьи относились очень лояльно и на многое закрывали глаза. И это не только мое мнение. Но в финале против нас все было уже слишком явно выражено и видно. У Рикардиньо миллион подписчиков в Инстаграме, вероятно, для популяризации футзала кому-то нужно было, чтобы он стал чемпионом».
В эпизоде с неназначенным пенальти за игру рукой в штрафной площади Басиле также видит часть заговора против его сборной: «Я был уверен, что судья даст за это пенальти. Это же явное нарушение правил. Скажу больше, даже сами португальцы тоже понимали, что сейчас поставят шесть метров. Мне нечего сказать, если судья не ставит пенальти в таком эпизоде. Я надеюсь, что за такую серьезную ошибку, стоившую нам титула чемпионов мира, этих судей жестко накажут, и они больше никогда не будут и близко судить матчи такого уровня. То, что сегодня сделали эти судьи – это просто преступление. Они украли эту победу, радость и счастье у всего аргентинского народа».
По материалам futsalua.org