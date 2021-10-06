Сантьяго Басиле: у Рикардиньо миллион подписчиков в Инстаграме, наверное, поэтому Португалию сделали чемпионом

«Если бы нас обыграли в честной борьбе, я бы не сказал ни слова. Даже сам бы все признал и сказал, что португальцы молодцы и победили заслуженно. Мне не сложно и не стыдно сказать, когда соперник сыграл лучше моей команды. Но вы все видели сами. Любой здравомыслящий человек подтвердит, что Португалия выиграла незаслуженно – у нас просто украли возможность выиграть чемпионат мира», – заявил Басиле. «То, что произошло в финале я считаю судейским беспределом. Такого ужасного судейства, как в этом матче, я не встречал никогда в жизни в своей карьере», – заключил аргентинец. Он также остался крайне недоволен прямой красной карточкой, показанной Кристиану Борруто за удар Рикардиньо в область паха: «Такой опытный игрок, как Борруто, никогда не стал бы так явно нарушать правила. Просто он на замахе занёс руку. Но его удар был не настолько сильный, чтобы Рикардиньо так валялся в конвульсиях, было видно, что он переигрывает. Как только Кристи удалили, он встал и продолжил игру».

«За такой фол в нападении и на чужой половине давать красную карточку в финале чемпионата мира и оставлять одну из команд на одного игрока меньше на две минуты – слишком большое наказание», – продолжает Басиле, – «Думаю, если бы в эпизоде с Борруто был не Рикардиньо, а любой другой игрок их сборной, то Кристиана вряд ли удалили бы, максимум дали желтую карточку. Рикардиньо – мировая звезда, одна из главных фигур по развитию и популяризации футзала. У него у одного подписчиков в Инстаграме больше, чем у всех игроков нашей сборной. И он никогда не выигрывал чемпионат мира, а мы уже выигрывали. Нам могли сразу честно сказать, что тут такое дело, поэтому титул в этом году надо отдать Португалии. Можно было решить все до начала игры, а нам даже не выходить на матч и не тратить силы», – эмоционально заявил Басиле. По мнению ветерана аргентинской сборной, весь турнир сборной Португалии помогали судьи из-за медийности Рикардиньо: «Я уверен, что кому-то было выгодно, чтобы этот чемпионат выиграли португальцы. Видимо, победа европейской сборной приносит больше дивидендов – нельзя отрицать тот факт, что к Португалии весь турнир в ключевых моментах судьи относились очень лояльно и на многое закрывали глаза. И это не только мое мнение. Но в финале против нас все было уже слишком явно выражено и видно. У Рикардиньо миллион подписчиков в Инстаграме, вероятно, для популяризации футзала кому-то нужно было, чтобы он стал чемпионом».