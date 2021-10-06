В Литве мигранты рассказали о жизни за решеткой: ваши власти лгут, условия нечеловеческие

"Я не знаю, кто тут жалуется, — сказал глава Кибартайского центра регистрации беженцев Гинтарас Климавичюс. — Они приехали из очень тяжелых условий. Сейчас и тепло, и весело, и комнаты, и постель меняют каждую неделю, их кормят 3 раза в день. Выходят на улицу, там могут играть в баскетбол, футбол, таскать штанги".

"В Руднинкай было лучше — там вода была чище, была горячая вода, еды было больше, а порядок не был таким жестким. А здесь будят в 8 ч., если не встанешь, останешься без завтрака", — сказал один мигрант.

Мигранты жаловались, что их на улицу выпускают нечасто.

"В моей комнате живут 18 человек. Одной ванной пользуются 150 человек", — жаловался мигрант.

Другой мигрант жаловался на отсутствие занавесок в душе.

Климавичюс сказал, что эти проблемы ему известны, их решают. Мигранты сейчас могут принимать душ раз в неделю. Планируют, что в будущем ванные будут на каждом этаже.

Он сказал, что социальные работники постоянно придумывают разные занятия для мигрантов.

Мигранты жаловались на нехватку и однообразие еды. Сказали, что у них нет возможности ходить в магазин, а автолавка не приезжает.

Один мигрант сказал, что охрана в Кибартай дружелюбная и приятная, но ее не удалось уговорить принести за деньги сигареты и другие вещи.

Климавичюс сказал, что автолавка уже приезжает, только пока не все мигранты не могут пользоваться ее услугами.

Мигранты также жаловались на то, что их заявки на убежище не рассматривают с должной тщательностью. Один собеседник представился езидом (народ, в основном проживающий на севере Ирака). Представители ислама считают их еретиками. В 2014 г. Исламское государство осуществило геноцид езидов, еще полмиллиона должны были покинуть свои дома.