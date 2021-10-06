"В России бандитское самодержавие находится на пути становления тоталитарным режимом". Ильвес сравнил СССР с Мордором

"Алексей Навальный — человек, за которым охотились, которого притесняли, избивали, отравили и посадили за то, что он противостоял бандитскому самодержавию, которое находится на пути становления тоталитарным режимом. Его преступление — мирное использование своего фундаментального права человека на свободу выражения, чтобы противостоять режиму, который поддерживают штурмовики, насилие и убийства", — сказал Ильвес.

В своей речи он сравнил СССР с "реальным Мордором" — отсылка к империи зла во вселенной "Властелина колец" Толкиена.

"История Навального не новая. В десятилетие до развала коммунизма мы видели, как это история разворачивалась снова и снова. Иосиф Бродский, Александр Солженицын, Натан Щаранский, Андрей Сахаров и сотни других преследовал это реальный Мордор — СССР", — сказал Ильвес.

Ильвес также отметил, что раньше на Западе не принимали деньги от тоталитаристов, так как это считалось взяточничеством или шпионажем режимов и влекло за собой уголовные наказания и социальную стигму, но теперь все эти принципы позабыты и Запад стал "соучастником преступления, помогая своему же краху и уничтожению России под напором коррупции и воровства".

"Именно эта коррупция, наша коррупция, помогает, поощряет и поддерживает кровавые грабежи со стороны кремлевских бояр и их приспешников, а также других одиозных режимов по всему миру", — заявил бывший президент Эстонии.

Поэтому Ильвес считает, что есть еще одна важная причина для того, чтобы чествовать Навального — он раскрывает не только грабеж и уничтожение прав человека в России, но и показывает причастность Запада в его преследовании и политической ситуации в РФ.