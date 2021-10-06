Журавли улетают — к непогоде? Эстонский природовед рассказывает о птицах, которые часто связываются с народными приметами

Летят на юг пролётные гуси, иногда опускаясь на отдых на наши луга и поля, только тогда за ними и можно понаблюдать — больше этих птиц мы не увидим до самой весны.

Улетают на юг и журавли, закончив свой очередной весенне-летний сезон в наших краях.

Нет, наверное, другой такой птицы, которую так часто упоминали бы писатели и поэты, как журавль. Эта красивая статная птица бесчисленное количество раз становилась главным героем песен, сказок, легенд. Часто в народных поверьях с поведением журавлей связывают изменения в погоде.

В эстонском народном фольклоре, например, говорится, что "журавли улетают — к непогоде" (”Kured lähevad — kurjad ilmad”). Да и в русском фольклоре и в поэзии журавли часто упоминаются в печальном контексте — видимо, стаи улетающих и грустно курлыкающих птиц ассоциируются у людей с приближением холодных ненастий и расставаниями.

Журавли, наверно вы не знаете,

Сколько песен сложено про вас,

Сколько вверх, когда вы пролетаете,

Смотрит затуманившихся глаз!

Из краев болотных и задебренных

Выплывают в небо косяки.

Крики их протяжны и серебряны,

Крылья их медлительно гибки.

…

Владимир Солоухин

Казалось бы, такая интересная и любимая народным фольклором птица должна быть у нас на виду постоянно, а часто ли на самом деле удаётся наблюдать журавлей в природе?

В мире насчитывается около полутора десятков видов журавлей, но в Эстонии гнездится лишь один из них — серый журавль. Серые журавли довольно скрытные птицы и, скорее всего, увидеть их можно, как и пролетающих гусей, лишь дважды в году: весной во время прилёта и осенью, когда они собираются в большие стаи на полях и затем улетают на юг, выстраиваясь в небе широкими клиньями и громко курлыча.

Их необычные гортанные крики доносятся уже издалека, и не сразу можно понять, откуда они звучат. Лишь через некоторое время становится различим в небе журавлиный клин — источник этих волнующих звуков.

Весной журавли прилетают к нам уже в конце февраля или в марте, как только на полях начинает таять снег.