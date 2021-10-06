Журавли улетают — к непогоде? Эстонский природовед рассказывает о птицах, которые часто связываются с народными приметами
Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.Олег Цымбаревич
Улетают на юг и журавли, закончив свой очередной весенне-летний сезон в наших краях.
Нет, наверное, другой такой птицы, которую так часто упоминали бы писатели и поэты, как журавль. Эта красивая статная птица бесчисленное количество раз становилась главным героем песен, сказок, легенд. Часто в народных поверьях с поведением журавлей связывают изменения в погоде.
В эстонском народном фольклоре, например, говорится, что "журавли улетают — к непогоде" (”Kured lähevad — kurjad ilmad”). Да и в русском фольклоре и в поэзии журавли часто упоминаются в печальном контексте — видимо, стаи улетающих и грустно курлыкающих птиц ассоциируются у людей с приближением холодных ненастий и расставаниями.
Журавли, наверно вы не знаете,
Сколько песен сложено про вас,
Сколько вверх, когда вы пролетаете,
Смотрит затуманившихся глаз!
Из краев болотных и задебренных
Выплывают в небо косяки.
Крики их протяжны и серебряны,
Крылья их медлительно гибки.
…
Владимир Солоухин
Казалось бы, такая интересная и любимая народным фольклором птица должна быть у нас на виду постоянно, а часто ли на самом деле удаётся наблюдать журавлей в природе?
В мире насчитывается около полутора десятков видов журавлей, но в Эстонии гнездится лишь один из них — серый журавль. Серые журавли довольно скрытные птицы и, скорее всего, увидеть их можно, как и пролетающих гусей, лишь дважды в году: весной во время прилёта и осенью, когда они собираются в большие стаи на полях и затем улетают на юг, выстраиваясь в небе широкими клиньями и громко курлыча.
Их необычные гортанные крики доносятся уже издалека, и не сразу можно понять, откуда они звучат. Лишь через некоторое время становится различим в небе журавлиный клин — источник этих волнующих звуков.
Весной журавли прилетают к нам уже в конце февраля или в марте, как только на полях начинает таять снег.
В отличие от молчаливых аистов, у журавлей обмен голосовыми сигналами играет важную роль.
Например, как только пара находит удобное место для устройства гнезда, оба журавля синхронным гортанным криком сообщают об этом всем окружающим, таким образом помечая свою территорию. Обычно разные пары журавлей стараются гнездиться не ближе одного километра друг от друга.
Журавли кричат, выражая беспокойство вторжением на их территорию постороннего.
Специалисты-орнитологи насчитывают около десятка различных голосовых сигналов-криков, издаваемых журавлями: разными звуками журавли пререкликаются между собой, выражают тревогу, обозначают границы своей территории и т.д.
Серые журавли моногамны и образуют пару на всю жизнь, в этом они схожи, например, с лебедями. С зимовки они прилетают вместе, вместе ищут подходящее место для гнездования и строят гнездо, а уже в апреле самка откладывает, как правило, два яйца.
В общем, журавлиная пара является образцом крепкой семьи, в которой все заботы, тревоги и радости делятся пополам.
Посмотрите, как они синхронны во всём. На земле.
И в воздухе. По красоте и грациозности полёта журавли, наверное, могли бы стать чемпионами в какой-нибудь птичьей Олимпиаде.
В мае у пары появляются птенцы, которые уже с первых дней способны самостоятельно выбираться из гнезда, хотя и не могут ещё кормиться сами.
В рацион журавлей входят мелкие животные: лягушки, змеи, мыши, черви, а также различные части растений: ягоды, жёлуди, клубни, проростки. Осенью на полях они поедают оставшиеся на полях зёрна злаков или картофель, а также проростки озимых.
А в июле птенцы журавлей встанут на крыло.
В конце августа — начале сентября журавли начинают готовиться к отлёту на юг, собираясь на полях и лугах в большие стаи, насчитывающие десятки и сотни птиц. Там они набираются сил перед долгим путешествием, тренируют молодых птиц, совершая с ними короткие круговые полёты. К местным птицам начинают присоединяются стаи, уже начавшие перелёт из более северных районов.
Журавли собираются в большие стаи перед отлётом в тёплые края.
Журавли — крупные птицы и для полёта им приходится затрачивать много энергии, поэтому они во время дальних перелётов с целью экономии сил используют восходящие потоки тёплого воздуха.
Попадая в такие потоки, они могут подниматься всё выше и выше, раскрыв крылья и почти не затрачивая сил, и перемещаться в нужном направлении с большой скоростью.
В такие моменты можно увидеть большие стаи журавлей, кружащие высоко в небе, иногда на такой высоте, что их почти не видно в небесной голубизне — только слышны, доносящиеся оттуда курлыкания десятков и сотен птиц. Фантастическое зрелище!
В этой журавлиной стае, кружащей в воздушном потоке, более ста птиц.
Аисты, гнездящиеся в Эстонии улетают на зимовку, в основном, по двум маршрутам: в Испанию и Францию или в Италию и Северную Африку.
Значит, есть надежда на то, что следующей весной журавли, вернувшись обратно в наши края, может быть, принесут с собой на крыльях, если не африканскую жару, то хотя бы итальянскую или испанскую погоду.
До свидания, журавли! Увидимся весной.
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