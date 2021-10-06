За сутки в Эстонии выявлено 1046 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 6 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 188 человек. Всего в больницах 230 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 163, или 70,9%, и с завершенным курсом вакцинации 67, или 29,1%, .

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 67-летний мужчина, 71-летний мужчина, 85-летняя женщина и 87-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 835 результатов теста, из которых 1046 оказались положительными. Из получивших положительный тест 714 не были вакцинированы и 332 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 201 дозу вакцины, всего введено 1 379 560 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,3%.

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