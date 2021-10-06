В Эстонии официально начинают вводить третьи дозы вакцины от коронавируса. Людям 65+ вакцинация от гриппа теперь бесплатна

Танель Кийк начал пресс-конференцию с того, что сообщил новость: в Эстонии официально начинают вводить третьи дозы вакцины от коронавируса — так называемые дозы эффективности. В приоритете будут возрастная группа 65+, клиенты домов престарелых и оказывающие сестринские услуги лица.

Независимо от того, какой вакциной был сделан курс вакцинации, научная комиссия советует использовать в качестве дозы эффективности вакцину Pfizer/BioNTech.

Группам риска и возрастной группе 65+ рекомендуется ввести дозы повышения эффективности спустя шесть месяцев, всем остальным — спустя восемь. В будущем в связи со снижением иммунитета против коронавируса доза эффективности может понадобиться всем вакцинированным старше 18 лет.

Кийк отметил, что ежедневная статистика новых случаев заражения подтверждает, что 70% инфицированных — не вакцинированы.

Ханна Сепп сообщила, что показатель заражения R составляет 1,2 и такими темпами в середине октября в Эстонии будет красный уровень риска заболеваемости.

За неделю прибавилось пять очагов заражения в домах призрения, всего таких очагов уже 19.

Сепп сообщила, что в этом году впервые государство предлагает людям возрастом 65+ бесплатно вакцинироваться от гриппа. Время можно забронировать у своего семейного врача, вакцина поступит на следующей неделе.

Кийк отметил, что у нас есть выбор — пойти средневековым путем, то есть через новый локдаун и ограничения, или же современным путем, с помощью вакцинации и увеличения доли вакцинированного населения.

Министр отметил, что в текущей ситуации не считает необходимым введение дополнительных ограничений.

Почему же тогда Эстония находится в тройке стран ЕС с самой плохой ситуацией с коронавирусом? "Меня очень тревожит, что мы находимся в красной зоне риска. Это личное решение каждого, насколько открытой мы хотим видеть наше общество", — ответил Кийк.