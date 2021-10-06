Новости Эстонии
06.10.2021, 10:53

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Эстонии официально начинают вводить третьи дозы вакцины от коронавируса. Людям 65+ вакцинация от гриппа теперь бесплатна

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На пресс-конференции министр здоровья и труда Танель Кийк, заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Хейди Аласепп расскажут о ситуации с коронавирусом в стране, а также о вакцинации против гриппа для возрастной группы 65+.

Танель Кийк начал пресс-конференцию с того, что сообщил новость: в Эстонии официально начинают вводить третьи дозы вакцины от коронавируса - так называемые дозы эффективности. В приоритете будут возрастная группа 65+ и клиенты домов престарелых.

Дозы повышения эффективности рекомендуется ввести всем, у кого с моменты завершения курса вакцинации прошло как минимум шесть месяцев.

Кийк отметил, что ежедневная статистика новых случаев заражения подтверждает, что 70% инфицированных - не вакцинированы.

Ханна Сепп сообщила, что показатель заражения R составляет 1,2 и такими темпами в середине октября в Эстонии будет красный уровень риска заболеваемости.

За неделю прибавилось пять очагов заражения в домах призрения, всего таких очагов уже 19.

Сепп сообщила, что в этом году впервые государство предлагает людям возрастом 65+ бесплатно вакцинироваться от гриппа

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