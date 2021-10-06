ЧП и криминал
06.10.2021, 14:32

Охотившийся за маленькими девочками педофил-убийца ходатайствует о досрочном освобождении. Его уже несколько раз видели в городе

 
Василий Очкаленко вышел из тюрьмы, и через десять дней пропала маленькая девочка. Очкаленко снова освободился из тюрьмы и через три месяца убили еще одного ребенка. Третья девочка, которую он порезал ножом и пытался изнасиловать, спаслась чудом. Через два месяца суд обсудит досрочное освобождение отбывающего пожизненное заключение маньяка, пишет Eesti Ekspress.
Сулев Ведлер

Пятилетняя Диана Илларионова пропадает с детской площадки в районе Тамме в Хаапсалу 8 апреля 1990 года. Для ее поиска разворачивают масштабную операцию с привлечением милиции, военных и добровольцев, а также вертолета.

Прочесываются сараи, подвалы, чердаки, лесополосы, водоемы. Следователи уголовного розыска опрашивают десятки людей. За поисками следит вся Эстония, объявляется всесоюзный розыск. Но ничего. Тело девочки случайно находят в лесу спустя четыре месяца, 31 июля. Арнольд Юханс, который в то время был инспектором службы уголовных расследований, вспоминает, что труп настолько разложился, что опытному судмедэксперту даже не удалось установить причину смерти, хотя ее насильственный характер не подвергался сомнению. Также не получилось установить имело ли место сексуальное надругательство. На то, что это могло произойти, указывает оголенная нижняя часть тела девочки, ее трусики были обернуты вокруг ее головы.