06.10.2021, 07:24
Norstat: EKRE продолжает лидировать в рейтингах партий(2)
За последние две недели рейтинг EKRE вырос на 3,3% и поднялся до самого высокого уровня в опросах Norstat с начала 2019 года, а поддержка реформистов за семь недель снизилась на 7,2 процентных пункта до самого низкого уровня с начала 2019 года, пишет RusERR.
На третьем месте остается Центристская партия с рейтингом 19,5%, а на четвертом — "Эстония 200", которую поддерживают 12,2% респондентов.
За социал-демократов сейчас готовы голосовать 9,1% избирателей, а за партию Isamaa — 6,7%. "Зеленых Эстонии" поддерживают 2,1% избирателей.