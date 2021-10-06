Новости Эстонии
06.10.2021, 07:24

Norstat: EKRE продолжает лидировать в рейтингах партий

 (2)
Riigikogu aseesimeeste valimine
Riigikogu aseesimeeste valimine
Foto: Priit Simson
Консервативная народная партия (EKRE) вторую неделю подряд продолжает оставаться самой популярной политической силой страны, о чем свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 8 сентября по 5 октября.

За последние две недели рейтинг EKRE вырос на 3,3% и поднялся до самого высокого уровня в опросах Norstat с начала 2019 года, а поддержка реформистов за семь недель снизилась на 7,2 процентных пункта до самого низкого уровня с начала 2019 года, пишет RusERR.

На третьем месте остается Центристская партия с рейтингом 19,5%, а на четвертом — "Эстония 200", которую поддерживают 12,2% респондентов.

За социал-демократов сейчас готовы голосовать 9,1% избирателей, а за партию Isamaa — 6,7%. "Зеленых Эстонии" поддерживают 2,1% избирателей.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)