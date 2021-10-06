Norstat: EKRE продолжает лидировать в рейтингах партий

За последние две недели рейтинг EKRE вырос на 3,3% и поднялся до самого высокого уровня в опросах Norstat с начала 2019 года, а поддержка реформистов за семь недель снизилась на 7,2 процентных пункта до самого низкого уровня с начала 2019 года, пишет RusERR.