Приход Lidl вызвал ценовую войну. Rimi продает в Латвии бананы почти в четыре раза дешевле, чем в Эстонии

Lidl сообщил, что будет продавать бананы по 39 центов за килограмм. Низкие цены заявлены также на ряд других продуктовых товаров.

Конкуренты немедленно отреагировали. Так, Maxima на страничке Barbora установила такую же цену — 39 центов.

В магазинах Rimi с завтрашнего дня, 6 октября, бананы будут стоить 29 центов за килограмм. Источники Delfi сообщают, что и другие торговые сети тоже значительно снизили цены на бананы.

В Эстонии в магазинах Rimi килограмм бананов сейчас стоит 1,09. В Maxima - 0,99 евро.