ВИДЕО | Ученые Эстонии разрабатывают солнечные панели для Луны
"Те панели которые мы используем на Земле, разумеется, можно использовать и на Луне, но наша задача начать производство солнечных панелей на Луне из доступных там материалов и ресурсов. Отправлять панели на Луну очень и очень дорого, а потому и было решено наладить их производство на месте", — рассказала докторант ТТУ Катрийн Кристманн.
На Луне можно найти разнообразные ресурсы: магний, титан, различные оксиды и сульфиды железа и именно из них учёным необходимо изготовить прототип солнечных панелей, чтобы в
будущем можно было бы наладить производство на спутнике Земли.
Учёные надеются, что рабочий прототип, как и саму технологию они смогут предоставить к 2025 году, поскольку к 2030 году планируется начать масштабный проект строительства базы на Луне.