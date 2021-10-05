Новости Эстонии
05.10.2021, 20:42

ВИДЕО | Ученые Эстонии разрабатывают солнечные панели для Луны

 
Скриншот / ERR
Ученые Таллиннского технического университета разрабатывают солнечные панели, которые можно будет производить и использовать на спутнике Земли. Исследование проходит в рамках подготовки к строительству лунной базы Европейским космическим агентством, пишет rus.err.

"Те панели которые мы используем на Земле, разумеется, можно использовать и на Луне, но наша задача начать производство солнечных панелей на Луне из доступных там материалов и ресурсов. Отправлять панели на Луну очень и очень дорого, а потому и было решено наладить их производство на месте", — рассказала докторант ТТУ Катрийн Кристманн.

На Луне можно найти разнообразные ресурсы: магний, титан, различные оксиды и сульфиды железа и именно из них учёным необходимо изготовить прототип солнечных панелей, чтобы в

будущем можно было бы наладить производство на спутнике Земли.
Учёные надеются, что рабочий прототип, как и саму технологию они смогут предоставить к 2025 году, поскольку к 2030 году планируется начать масштабный проект строительства базы на Луне.

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