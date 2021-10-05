ВИДЕО | Ученые Эстонии разрабатывают солнечные панели для Луны

"Те панели которые мы используем на Земле, разумеется, можно использовать и на Луне, но наша задача начать производство солнечных панелей на Луне из доступных там материалов и ресурсов. Отправлять панели на Луну очень и очень дорого, а потому и было решено наладить их производство на месте", — рассказала докторант ТТУ Катрийн Кристманн.