ФОТО | Акваторию реки Пирита приводят в порядок

”Подобно тому, как хуторяне каждую осень собирают картофель, в Пирита берега реки очищают от тростника и мусора. Река — одна из жемчужин Пирита, и нельзя допускать, чтобы водоем порос тростником. В последние годы тростник, растущий на берегах реки, косят дважды в год — весной и осенью. Это позволяет расширить пространство водной глади, вода становится более чистой. Если бы позапрошлой весной мы не начали косить тростник в устье реки, то по реке уже нельзя было бы кататься на лодках — так сильно начали зарастать берега”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Он добавил, что по мере того, как тростник становится все плотнее, он становится непригодным для рыб, и они больше не могут нереститься в реке. ”Реку нужно очищать не только для улучшения состояния экосистемы, но и для повышения ценности зоны отдыха”, — сказал Лийнат.

Старейшина объяснил, что приступая к кошению тростника, его нужно косить не реже двух раз в год и так несколько лет подряд. ”В результате корни тростника рано или поздно ослабнут”, — отметил он.

Для покоса используется плавучая косилка на понтонных гусеницах. Она также собирает с воды и берегов скошенный тростник, который затем достается на берег и после сушки вывозится.

Тростник косит предприятие Preisor OÜ по заказу управы Пирита. Срок выполнения работ — 30 октября, стоимость работ составляет 3800 евро.