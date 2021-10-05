Космический корабль "Союз" с "киноэкипажем" пришлось стыковать с МКС вручную. Что случилось?

"Пассив на станции, приемная антенна. Два полукомплекта там стоят в пассиве, два полукомплекта в активе. Актив стоит на корабле, пассив стоит на станции. Вот они стали сбоить, между собой стали мигать, решили не рисковать и перейти на ручное управление, ничего особенного", — сказал он.

Корабль с экипажем стартовал к станции на ракете "Союз-2.1а" в 11.55 мск с космодрома Байконур. После полета по короткой двухвитковой схеме, которая занимает всего чуть более трех часов, "Союз" приблизился к МКС.

Стыковка корабля со станцией планировалась в 15.12 мск, но произошла на 10 минут позже. Система "Курс" не смогла пристыковать его в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковать" корабль.

На МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.