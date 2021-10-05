Оператор "Северного потока - 2" подал в суд на немецкого регулятора

Накануне стало известно, что Федеральное агентство по сетям потребовало от компании Nord Stream 2 предоставить подтверждение того, что эксплуатация газопровода будет соответствовать всем европейским нормам. В первую очередь речь идет о вопросе равноправного доступа других компаний к трубопроводу и интеграции трубопровода в немецкий рынок, пишет DW.

Nord Stream 2 не согласна следовать нормам ЕС на территории ФРГ

В конце августа Nord Stream 2 проиграла процесс в земельном суде в Дюссельдорфе. Суд отклонил жалобу оператора против Федерального агентства по сетям. Компания ходатайствовала об освобождении "Северного потока — 2" от европейских норм регулирования на территории Германии. В обосновании говорилось, что газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключения из газовой директивы ЕС.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года. Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Завершение строительства газопровода "Северный поток — 2"

О полном завершении строительства "Северного потока — 2" российский "Газпром", дочкой которого является Nord Stream 2 AG, сообщил 10 сентября. 4 октября первую нитку газопровода начали наполнять газом. Компания рассчитывает ввести его в эксплуатацию до конца 2021 года. Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы."