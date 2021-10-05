Больницы стоят на пороге нового кризиса. Фишер: ситуация может стать критической

"Неделю назад коэффициент репродукции (заражаемости) был 1,1, сегодня он уже 1,2", — отметила Фишер в разговоре с Delfi.

По ее словам, наиболее тревожна статистика по нуждающимся в госпитализации заболевшим.

"За последние сутки в больницы снова поступили 42 человека. Если это число дойдет до 60, то ситуация станет очень критической", — отметила профессор Тартуского университета. Ведь и при нынешнем показателе количество занятых ковид-пациентами больничных коек скоро превысит 400.

По состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 233 инфицированных COVID-19 пациентов, из которых 191 находятся на симптоматичном лечении по коронавирусу.

"Ключевой вопрос — если нагрузка на больница станет слишком большой, то придется начинать реорганизацию их деятельности, пострадает плановое лечение", — предупреждает Фишер и отмечает, что существенный рост нагрузки больницам дают непривитые люди, вероятность попадания которых в больницу в результате заражения во много раз выше.

Сегодня из находящихся на больничном лечении ковид-пациентов невакцинированных 169 или 72,5%.

"Это вопрос для правительства — к чему быть готовым. Учебные заведения отправлять на дистант не хотят, так как очень сильно пострадает образование. Вот и встает вопрос: нужны ли какие-тро другие ограничения, если всё продолжится таким же образом", — добавила Фишер.

Ученый советует людям пользоваться (по возможности) экспресс-тестами. "Если у человека есть подозрение, что он мог контактировать с инфицированных или посещал места, где мог заразиться, и он хочет пойти, к примеру, в гости к бабушке, то стоило бы сделать себе экспресс-тест", — сказала Фишер.

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