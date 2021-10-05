05.10.2021, 18:10
Представители Facebook не явились на суд по иску главного тренера ”Ротора” Дмитрия Хохлова
Reuters / Stephen Lam
Представители фейсбука не явились в Солнцевский районный суд Москвы на рассмотрение иска о блокировке фамилии главного тренера ”Ротора” Дмитрия Хохлова. Об этом сообщила адвокат бывшего полузащитника сборной России Анна Варганова.
”Суд сегодня вынес определение об уведомлении представителей Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией ”О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским делам”, следующее судебное заседание назначено на 7 февраля. Мы надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то Facebook пришлет представителя, который примет участие в заседании”, — сказала Варганова.
Такая участь постигла не только Хохлова. Ранее фейсбук банил американку Isis Anchalee (Айсис Аншали), чье имя совпадает с английской аббревиатурой запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ.