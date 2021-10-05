Представители Facebook не явились на суд по иску главного тренера ”Ротора” Дмитрия Хохлова

”Суд сегодня вынес определение об уведомлении представителей Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией ”О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским делам”, следующее судебное заседание назначено на 7 февраля. Мы надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то Facebook пришлет представителя, который примет участие в заседании”, — сказала Варганова.