Barbora теперь предлагает получить заказ через 30 минут после оформления

”За последние полтора года покупка повседневных продуктов питания и прочих необходимых вещей в интернет-магазинах для многих из нас стала неотъемлемой частью жизни, — сказала исполнительный директор Barbora Кирке Пентикяйнен. — Теперь, когда общество постепенно становится более отрытым и люди больше перемещаются, растет и спрос на удобный интернет-шопинг с возможностью самостоятельно забрать заказ”.

С этой неделе в магазине Barbora.ee появляется возможность выбрать экспресс-получение заказа — клиенты в Таллинне и Тарту смогут приходить за товарами уже спустя 30 минут после того, как сделают заказ. Услуги заказа товаров в Barbora с получением по системе drive-in, в т. ч. с быстрой комплектацией, бесплатны.

”Новой экспресс-услугой мы хотим предложить в трех таллиннских и одном тартуском пункте выдачи заказов позволяющую экономить время удобную возможность совершения повседневных покупок людям, которые предпочитают получать свои заказы по пути, а не ждать курьера”, — добавила Пентикяйнен.

Пентикяйнен отметила, что на пике первой волны пандемии в прошлом апреле магазин Barbora стал первым, предложившим помимо курьерской доставки также возможность самостоятельно приехать за заказом — на сегодняшний день эта услуга стала стандартной для магазинов, предлагающих возможность заказа продуктов онлайн.

Пункты выдачи заказов Barbora обозначены оранжевым цветом — их покупатели с легкостью найдут при таллиннских магазинах Maxima на Эхитаяте теэ, Линнамяэ теэ и Смуули теэ, а также в Тарту при магазине Maxima, расположенном в торговом центре Zeppelin. Все заказы в магазине Barbora упаковываются только в бумажные пакеты и передаются бесконтактно.