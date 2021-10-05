Swedbank будет постепенно переходить на выпуск банковских карточек из переработанных вторичных материалов

”Почти у каждого человека есть хотя бы одна банковская карточка. Они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Изготавливая карточки из переработанных материалов, мы вместе с нашими клиентами делаем ещё один шаг к более устойчивому обществу, способствуя долгосрочному благополучию нашей экосистемы. По состоянию на август 2021 года в Эстонии было выпущено более одного миллиона банковских карточек для частных и юридических лиц (более 3 700 000 карточек в странах Балтии). Замена карточек происходит в среднем один раз в три года, а иногда даже четыре раза в год, поэтому их воздействие на окружающую среду является значительным”, — пояснила руководитель сферы устойчивого развития Swedbank Марис Рийм.

Переход на новые карточки для частных клиентов будет происходить постепенно: новые экологически чистые карточки будут доступны для клиентов, выбравших дебетовую карточку Mastercard, у которых уже есть кредитная карточка Swedbank Mastercard со свободным возвратом, а также для клиентов, которые подали заявку на новую карточку до истечения срока действия предыдущей (в связи с утерей, кражей и т. д.). С начала 2022 года, когда существующие запасы материалов для карточек будут исчерпаны, банковские карточки из переработанного вторичного сырья будут предлагаться всем клиентам.

”Опрос, проведённый Swedbank летом 2021 года, показывает, что ожидания общества в отношении сокращения загрязнения компаниями высоки и продолжают расти: 68% респондентов считают, что компании должны быть способны снижать загрязнение окружающей среды и брать на себя ответственность за воздействие их продуктов и ​​услуг на окружающую среду”, — сказала руководитель сферы устойчивого развития Swedbank Марис Рийм.

Swedbank развивает свой бизнес в соответствии с Парижским соглашением по климату и вносит свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.