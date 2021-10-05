Министр финансов направила правительству законопроект об освобождении пенсии от подоходного налога

К 2023 году средняя пенсия по старости предположительно вырастет до 654 евро в месяц, но текущая система, облагающая пенсию налогом, просто "съела" бы большую часть прироста, пояснила Пентус-Розиманнус.

По слова министра, изменение действовало бы также и для работающих пенсионеров. В дальнейшем же с повышением средней пенсии по старости будет повышаться и размер необлагаемого дохода.

Сейчас же для пенсионеров действует регрессирующие необлагаемый доход, который сокращается при повышении дохода.

Право использовать не облагаемый налогом доход в размере средней пенсии по старости начиная с 1 января 2023 года будет у тех, кто достигнет пенсионного возраста в течение календарного года, даже если они отложили свой выход на пенсию.

Законопроект также освободит от подоходного налога обязательные и дополнительные выплаты дополнительной пенсии, которые делаются лицу, которым назначено отсутствие трудоспособности в пенсионном возрасте.