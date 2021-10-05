Кая Каллас примет участие в саммите ЕС и западно-балканских стран

Сегодня вечером состоится неофициальное заседание Европейского совета, на котором главы государств и правительств обсудят роль Европейского союза на международной арене, включая недавние события в Афганистане, а также отношения между ЕС и Китаем.

Завтра, 6 октября, Кая Каллас примет участие в саммите Европейского союза и западно-балканских стран, на котором будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Европейским союзом и странами региона. Во встрече будут участвовать руководители 27 стран Европейского союза, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Косово и Северной Македонии.

Премьер-министр Кая Каллас также встретится в рамках саммита с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, с которым обсудит двухсторонние отношения и начало переговоров о вступлении в Европейский союз.

Премьер-министр вернется в Эстонию 6 октября вечером.