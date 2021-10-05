Урсула фон дер Ляйен дала в Таллинне зеленый свет пакету помощи почти на миллиард евро

Деньги поступят из европейского Фонда по перезапуску экономики (Recovery and Resilience Facility — RRF) и предназначены на инвестиции и поддержку реформ. Точный размер выплат станет известен в июне 2022 года, когда Еврокомиссия на основе свежих данных по ВВП стран-членов сообщества определит окончательные цифры. По нынешним расчетам Эстония должна получить из фонда 982,5 млн евро.

Основные инвестиции связаны с "зеленым поворотом" и цифровизацией, куда планируется направить свыше 600 млн евро. "В приоритете Эстонии при использовании денег — инвестиции в здравоохранение, социальную защиту, зеленый и дигитатальный повороты в сфере предпринимательстве, развитие дигитального государства, улучшие транспортного сообщения", — сказала Каллас.

"Программа позволит Эстонии еще более цифровизировать свою экономику и общество, — отметила фон дер Ляйен. — Инвестиции в энергоэффективность помогут ускорить переход Эстонии к зеленой экономике".

Каллас также отметила при встрече важность поддержки дигитального развития. "Будущее за цифровыми технологиями", — сказала премьер-министр. "Приятно констатировать, что и Европейская комиссия считает их очень важными темами для нас, а также своим кровным делом — бороться за технологически мощную Эстонию".

В ходе встречи политики посетили городок Юлемисте, где фон дер Ляйен показали ряд эстонских цифровых решений.