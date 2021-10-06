Керсти Кальюлайд получит рабочие помещения в историческом "ледяном погребе"

По закону в распоряжении покидающего должность президента остается небольшое бюро с советником и секретарем.

"Сейчас канцелярия президента вместе с Riigi Kinnisvara AS занимается поиском подходящих помещений. Пока они не найдены, Кальюлайд получит в свое распоряжение один кабинет в т. н. ледяном погребе”, — сказал пресс-секретарь президентской канцелярии Таави Линнамяэ. Остальные помещениях продолжат использовать работники канцелярии президента.