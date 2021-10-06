06.10.2021, 07:40
Керсти Кальюлайд получит рабочие помещения в историческом "ледяном погребе"(4)
Foto: Karin Kaljuläte
По окончанию президентских полномочий Керсти Кальюлайд получит во временное пользование рабочие помещения в пристройке Кардиоргского дворца, где раньше располагался т.н. ледяной погреб для хранения скоропортящихся продуктов.
По закону в распоряжении покидающего должность президента остается небольшое бюро с советником и секретарем.
"Сейчас канцелярия президента вместе с Riigi Kinnisvara AS занимается поиском подходящих помещений. Пока они не найдены, Кальюлайд получит в свое распоряжение один кабинет в т. н. ледяном погребе”, — сказал пресс-секретарь президентской канцелярии Таави Линнамяэ. Остальные помещениях продолжат использовать работники канцелярии президента.
Здание под названием Jääkelder попало в орбиту внимания общественности 21 ноября 2012 года, когда здесь для совещания собрались составители петиции ”Харта 12”, выражающей недовольство стилем управления страны.