Lidl в Эстонии: в магазинах горит свет, но время открытия пока неизвестно

Сеть Lidl построила в Эстонии восемь магазинов в четырех городах. Для прохожих магазины кажутся готовыми — внутри горит свет, полки подписаны, только двери до сих пор закрыты. Витрины, правда, завешены пленкой, но не всегда плотно, поэтому внутрь можно заглянуть.

Информации об открытии магазинов до сих пор нет. Даже нанятые сотрудники, которым уже платят зарплату, не знают, когда магазины откроются.

"Набор сотрудников прошел успешно. В компании Lidl Eesti в данный момент работает более 200 сотрудников, которые занимаются подготовкой магазинов к открытию. Летом мы наняли начальников смен, которые сейчас проходят обучение. Все сотрудники Lidl проходят основательное обучение в Эстонии или за рубежом", — прокомментировала ERR руководитель по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель.

Она добавила, что Lidl всегда открывает несколько магазинов разом, но когда это произойдет в Эстонии, не сказала.