ДОКЛАД | Эстония — одно государств ЕС, где действует меньше всего налоговых исключений и льгот(1)
”Налоговая нагрузка в Эстонии — одна из самых низких по ЕС. Налоговые исключения составляют 1,1 % ВВП, — сказал эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. — В государственном бюджете на 2021 года налоговые исключения и освобождения от уплаты налогов составили 301,9 миллиона евро. В соотношении с ВВП это означает, что Эстония — одно из трех государств в ЕС, где действует меньше всего налоговых исключений и льгот. В то же время, благодаря тому, что исключений мало, налоговая система Эстонии — простая и прозрачная”.
Наибольшие налоговые расходы в государственном бюджете Эстонии, т.е. налоговые льготы и освобождения от уплаты налогов — это более низкая налоговая ставка на регулярно распределяемую прибыль предприятий (79 миллионов евро), облагаемые более низкой ставкой налога с оборота лекарства и медицинские приборы (70 миллионов евро), более льготная ставка акциза на дизельное топливо специального назначения (31 миллион евро) и более низкая ставка налога с оборота на гостиничные услуги.
По словам Пийритса, по сравнению со средним показателем по ЕС, в Эстонии бо́льшую роль играют потребительские налоги. На одном с ЕС уровне находятся налоги на рабочую силу; ощутимо меньшее значение имеют налоги на капитал и имущество. ”Структура доходов с налоговых поступлений в ЕС в течение последних двадцати лет остается стабильной. В Эстонии за эти десятилетия, наоборот, с налогообложения рабочей силы фокус сместился на налогообложение потребления, — сказал Пийритс. — Эстония выделяется с точки зрения эффективности сбора налога с оборота. По сравнению с другими государствами, налоговый департамент истребует значительную часть потенциальных налоговых обязательств. Потери, связанные с уклонением от уплаты налогов, махинациями и т.п., относительно невелики”.
Пийритс подчеркнул, что в будущем развитие цифровых технологий, старение населения Эстонии и изменение форм труда будут еще активнее влиять на то, насколько налоги на рабочую силу могут покрыть расходы государства. ”Если расходы останутся на том же уровне или вырастут, эти изменения вынудят нас искать новые источники финансирования. В Эстонии, например, налогообложение капитала в три раза ниже, чем в среднем по ЕС”, — сказал Пийритс.
В налоги на капитал входят, например, налоги на имущество (в Эстонии — налог на землю), подоходный налог для предприятий, налоги на дивиденды и доходы с аренды.
Одно из направлений исследований Центра мониторинга развития в 2021 году — ”Налоговая структура, которая выдержит проверку временем”. В рамках исследования авторы рассматривают, как покрыть расходы в условиях стареющего общества и как можно изменить налоговую систему на протяжении следующих 15 лет.
Центр мониторинга развития — это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты для анализа долгосрочных тенденций развития эстонского общества и выявления новых тенденций и направлений развития.