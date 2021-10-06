ДОКЛАД | Эстония — одно государств ЕС, где действует меньше всего налоговых исключений и льгот

”Налоговая нагрузка в Эстонии — одна из самых низких по ЕС. Налоговые исключения составляют 1,1 % ВВП, — сказал эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. — В государственном бюджете на 2021 года налоговые исключения и освобождения от уплаты налогов составили 301,9 миллиона евро. В соотношении с ВВП это означает, что Эстония — одно из трех государств в ЕС, где действует меньше всего налоговых исключений и льгот. В то же время, благодаря тому, что исключений мало, налоговая система Эстонии — простая и прозрачная”.

Наибольшие налоговые расходы в государственном бюджете Эстонии, т.е. налоговые льготы и освобождения от уплаты налогов — это более низкая налоговая ставка на регулярно распределяемую прибыль предприятий (79 миллионов евро), облагаемые более низкой ставкой налога с оборота лекарства и медицинские приборы (70 миллионов евро), более льготная ставка акциза на дизельное топливо специального назначения (31 миллион евро) и более низкая ставка налога с оборота на гостиничные услуги.

По словам Пийритса, по сравнению со средним показателем по ЕС, в Эстонии бо́льшую роль играют потребительские налоги. На одном с ЕС уровне находятся налоги на рабочую силу; ощутимо меньшее значение имеют налоги на капитал и имущество. ”Структура доходов с налоговых поступлений в ЕС в течение последних двадцати лет остается стабильной. В Эстонии за эти десятилетия, наоборот, с налогообложения рабочей силы фокус сместился на налогообложение потребления, — сказал Пийритс. — Эстония выделяется с точки зрения эффективности сбора налога с оборота. По сравнению с другими государствами, налоговый департамент истребует значительную часть потенциальных налоговых обязательств. Потери, связанные с уклонением от уплаты налогов, махинациями и т.п., относительно невелики”.