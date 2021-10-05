Государство направит 102 млн евро на преодоление коронакризиса в сфере здравоохранения

”Государственный бюджет следующего года будет ответственным и будет четко ориентирован на поддержание здоровья и благополучия людей. Наша главная цель — преодолеть кризис COVID-19, чтобы мы могли безопасно жить в открытом обществе”, — сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ”Вакцинация, доступная бесплатно для всех жителей Эстонии, по-прежнему играет ключевую роль в предотвращении распространения вируса. На ваквинацию мы запланировали почти 40 миллионов евро. Также считаю важным повышение заработной платы медицинских работников хотя бы средними по Эстонии темпами, то есть на 7-8 процентов, как это согласовано и в коллективном договоре. В то же время мы сосредоточимся на обеспечении доступности медицинских услуг и модернизации инфраструктуры здравоохранения”.

Чтобы эффективно предотвращать распространение вируса, быстро выявлять инфицированных и их близкие контакты, будет также обеспечена доступность тестирования, на которое предусмотрено около 20 миллионов евро. Также учтены расходы на укрепление Департамента здоровья и его антикризисного управления, чтобы увеличить его возможности по контролю за распространением коронавируса — на это запланировано в общей сложности 3,5 миллиона евро.

Чтобы люди не сильно теряли доход, оставаясь дома при появлении первых признаков болезни или близком контакте с инфицированным, более льготный порядок компенсации больничных листов, действующий с января 2021 года, будет продлен до конца 2022 года. Этот расход оценивается в 19 миллионов евро.