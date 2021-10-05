Государство направит 102 млн евро на преодоление коронакризиса в сфере здравоохранения(6)
”Государственный бюджет следующего года будет ответственным и будет четко ориентирован на поддержание здоровья и благополучия людей. Наша главная цель — преодолеть кризис COVID-19, чтобы мы могли безопасно жить в открытом обществе”, — сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ”Вакцинация, доступная бесплатно для всех жителей Эстонии, по-прежнему играет ключевую роль в предотвращении распространения вируса. На ваквинацию мы запланировали почти 40 миллионов евро. Также считаю важным повышение заработной платы медицинских работников хотя бы средними по Эстонии темпами, то есть на 7-8 процентов, как это согласовано и в коллективном договоре. В то же время мы сосредоточимся на обеспечении доступности медицинских услуг и модернизации инфраструктуры здравоохранения”.
Чтобы эффективно предотвращать распространение вируса, быстро выявлять инфицированных и их близкие контакты, будет также обеспечена доступность тестирования, на которое предусмотрено около 20 миллионов евро. Также учтены расходы на укрепление Департамента здоровья и его антикризисного управления, чтобы увеличить его возможности по контролю за распространением коронавируса — на это запланировано в общей сложности 3,5 миллиона евро.
Чтобы люди не сильно теряли доход, оставаясь дома при появлении первых признаков болезни или близком контакте с инфицированным, более льготный порядок компенсации больничных листов, действующий с января 2021 года, будет продлен до конца 2022 года. Этот расход оценивается в 19 миллионов евро.
Помимо Таллиннской больницы, на проектирование и строительство которой на 2021-2026 годы Эстония подает заявку на 280 миллионов евро из Европейского фонда перезапуска, и общей стоимостью ориентировочно в 520 миллионов евро, продолжатся иностранные инвестиции в модернизацию больничной сети, новые центры здоровья, и программное обеспечение семейной медицины и портала здоровья, на что будет направлено 24,1 миллиона евро. 35 миллионов пойдут на модернизацию лечебных отделений Северо-Эстонской Региональной больницы и Клиники Тартуского университета, а также 5,1 миллиона на реконструкцию здания G Ида-Вируской центральной больницы. Из средств Европейского союза на борьбу с коронавирусом ”REACT-EU” 8,4 миллиона будет направлено как на создание новых изоляционных палат, так и на реконструкцию существующих, включая увеличение пропускной способности и непрерывности кислородной терапии. 12,6 миллиона евро будут направлены на инвестиции в здание B и Центр крови Северо-Эстонской Региональной больницы, здание A Клиники Тартуского университета и Южно-Эстонскую больницу, реконструкцию отделений неотложной медицины больниц Ярвамаа и Хийумаа, а также в реконструкцию отделения психиатрии и покупку аппарата для магнитно-резонансной томографии больницы Курессааре.
Для улучшения доступа к помощи психическому здоровью будут финансироваться профессиональный год психолога и развитие услуг поддержки психического здоровья как на уровне общин, так и на уровне специалистов, а также научно обоснованное развитие профилактических возможностей. Дополнительные ресурсы будут направлены на заработные платы психологам общин и меры поддержки услуг помощи психическому здоровью местным самоуправлениям, центрам здоровья первого уровня, и штабу психического здоровья, который регулирует продвижение значимости психического здоровья в различных услугах — на это будет выделено дополнительно 3 миллиона евро. Кроме того, почти 3 миллиона евро будет направлено на продолжение профилактики и лечения алкоголизма.