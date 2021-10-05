ВИДЕО | Министр образования Лийна Керсна: эстонское образование — это история успеха, так как в Эстонии работают прекрасные учителя

Учителя, сегодня ваш день!

День учителя отмечается под эгидой ЮНЕСКО с 1994 года, и каждый год для его празднования выбирается ключевая тема. В этом году мы говорим о роли учителей в процессе восстановления после вызванного коронавирусом кризиса.

Действительно, кризис наглядно продемонстрировал роль учителя в обществе. Учитель как способный быстро приспосабливаться человек и примерный учащийся, учитель как член команды, учитель как друг и соратник, учитель как ответственный гражданин, который смотрит на общество как на единое целое, не ориентируясь лишь на собственные права и свободы. Учитель — это пример.

На протяжении последних полутора лет вам пришлось быстро приспосабливаться к новым условиям, экспериментировать с новыми способами передачи знаний, будучи примером терпеливости, стремления к творчеству и направленности на результат как для учеников, так и для их семей. В смутные времена вы внушали здравый смысл и надежду, а также убеждали нас как общество в том, что мы справимся.

В одно мгновенье дел стало больше, чем раньше — выросла необходимость поддерживать учеников, общаться с родителями, использовать современные технологии, сотрудничать с коллегами. Вы замечательно справились со всеми этими задачами. Так же как и знания наших учеников являются первоклассными, лучшей в мире оказалась и ваша способность приспособиться к реалиям вызванного коронавирусом кризиса.

Руководитель отдела образования ОЭСР Андреас Шлейхер подтвердил, что эстонское образование — это история успеха, так как в Эстонии работают прекрасные учителя. Результаты работы эстонских учителей снова стали примером для других.

Спасибо, что вы выполняете свою работу с большой отдачей. Спасибо, что вы замечаете, поддерживаете, вдохновляете. Спасибо, что вы верите в своих учеников. В этой вере заложена невероятная сила — сила сделать мир лучшим местом для жизни.

Однако сегодня стоит перевести дух, послушать тишину внутри себя и понять, как вы себя чувствуете, что приносит вам радость. Позвольте себе порадоваться своим достижениям. В сложные времена вы смогли сделать все возможное и вы являетесь для нас примером. Спасибо вам, дорогие учителя, что стали для нас примером, и поздравляю вас с Днем учителя!